تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة لساعة Galaxy Watch Active4 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أول التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لساعة Galaxy Watch Active4 الذكية المرتقبة من سامسونج، والتي أوضحت ملامح تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

تستعد العملاق الكوري للكشف عن اثنان من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة، حيث تقدم للأسواق ساعة Galaxy Watch 4 وأيضاً Galaxy Watch Active4.

يأتي الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية بنظام تشغيل Wear OS للمرة الأولى في إصدارات العملاق الكوري، على أن يأتي نظام التشغيل بواجهة One UI لتحقق سامسونج تحول أكثر كفاءة إلى نظام تشغيل جوجل.

ولقد كشفت التسريبات المصورة التي نشرت عبر GizNext اليوم عن مجموعة من الصور لساعة Galaxy Watch Active4، حيث توضح الصور ثلاثية الأبعاد تصميم الساعة الذكية الذي يتميز بتصميم دائري مع اثنان من الأزرار الجانبية بتصميم مستطيل كبديل للتصميم الدائري للأزرار في ساعة Active2.

كما يتميز إطار الساعة الذكية المحيط بالشاشة بتصميم نحيف، إلا أنه لا يدعم التدوير، كما تظهر الطبقة الزجاجية في الساعة بتصميم مسطح.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تقدم ساعة Galaxy Watch Active4 الذكية باثنان من الأحجام 40 و44 مم، كما أكدت التسريبات المصورة على الألوان المقدمة من سامسونج للساعة الذكية التي تنطلق بألوان الفضي، الأخضر، الأسود إلى جانب اللون الذهبي.

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