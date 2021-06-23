حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لسجلات تعود إلى 100 عام .. الطقس الحار يضرب موسكو

الشارقة - اميمة ياسر -

وصلت أجواء "غير طبيعية" إلى وسط روسيا، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لسجلات تعود إلى ما يقرب من 100 عام.

أفاد موقع "موس.رو"، الموقع الرسمي لعمدة موسكو، أن طقسا شديد الحرارة سيخيم على العاصمة طوال اليوم الأربعاء.

وخلال النهار، سترتفع درجة الحرارة إلى 35-37 درجة مئوية. وستستمر الحرارة المرتفعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، أما في عطلة نهاية الأسبوع ستنخفض لتصل إلى 31-33 درجة مئوية، وستهطل أمطار بشكل متقطع، وفق ما ذكرته الأرصاد الجوية في موسكو.

و سجل الخبراء، أمس الثلاثاء، 22 يونيو، الحد الأقصى التاريخي لمستوى استهلاك الطاقة الكهربائية مع مطلع الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض مناطق موسكو إلى 36 درجة مئوية.

عادة ما يزداد الحمل على محطات الطاقة الكهربائية بسبب اللجوء المتزايد إلى استخدام مكيفات الهواء وأنظمة التهوية والتبريد. وفي الأيام الأخيرة تزامنت الزيادة في الطلب على الكهرباء مع تسجيل مستويات حرارة قياسية في وسط روسيا.

وبذلك، سجل، يوم أمس، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، الحد الأقصى الجديد لاستهلاك الطاقة في الصيف - 122.68 غيغاواط. وهذا يزيد بمقدار 2.3 غيغاواط عن ذروة الصيف السابقة التي سجلت عام 2019.