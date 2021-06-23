تكنولوجيا: الإعلان عن Rocket XTRM-Q التي تأتي بآداء أسرع وسعة 16 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Sabrent عن سعة Rocket XTRM-Q الخارجية التي تتميز بسعة 16 تيرابايت، وآداء سريع وسعر 3300 دولار.

تعد سعة Rocket XTRM-Q الجديدة من Sabrent أحدث إصدار من سعة SSD الخارجية المميزة بتصميم من الألومنيوم أكثر متانة مع دعم أفضل لتبديد الحرارة.

وتتميز Rocket XTRM-Q بنظام متكامل يدعم مراقبة التغييرات في درجة الحرارة، مع دعم مراقبة حالة النظام في الذاكرة الخارجية، كما لا تتطلب الذاكرة أي أدوات مخصصة للفتح وذلك نتيجة للتصميم المغناطيسي.

كما تنطلق الذاكرة الخارجية بمحول طاقة في صندوق التغليف ليدعم تشيغل الذاكرة على أجهزة الحاسب، أيضاً يتضمن الصندوق 2 من سعة 8 تيرابايت التي توفر في النهاية سعة تخزين 16 تيرابايت يدعمها برامج تشغيل الذاكرة.

أيضاً يمكن للسعة أن تدعم تكوينات RAID 0 للحصول على أعلى آداء، أو RAID 1 لدعم معايير أعلى لسلامة البيانات عبر نسخ البيانات ذاتها على الأقراص، كما تدعم الذاكرة JBPD/SEQUENTIAL، ويتم الكتابة على القرص الأول إلى أن يتم ملء القرص ومن ثم يتم الإنتقال إلى القرص الثاني.

وتعد نقطة التسويق الأولى لذاكرة Rocket XTRM-Q في الآداء السريع، حيث تصل سرعة كل قرص إلى 1400 ميجابايت / ثانية، أو ما يصل إلى 2800 ميجابايت / ثانية في RAID 0، كما تأتي الذاكرة مع جهاز تحكم مدمج وتقنية Thunderbolt 3، كما تتوفر بسعر 3300 دولار، كما يتوفر في أمازون بسعر 2900 دولار.

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