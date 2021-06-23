المتهمة للفتيات: ’’هتفتحوا الكاميرا لايف وهتكسبوا 3000 دولار‘‘.. ما هو تطبيق ’’لايكي‘‘ المتسبب في سجن حنين حسام 10 سنوات؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر تطبيق لايكي (Likee)، تريند محرك البحث جوجل، خلال الأيام الماضية، بعد تسببه في الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك، في قضية الإتجار في البشر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، كما عاقبت مودة الأدهم وباقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و 3 آخرين.

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

كما استغلت مودة الأدهم، تجاريًا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم في الفقرة السابقة، بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديًا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

-روجت له حنسن حسام من خلال مقطع فيديو شهير لها، وقالت، في رسالة للفتيات: "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقي لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي".

- «Likee» هو منصة إنشاء فيديوهات قصيرة عالمية بارزة مثل تطبيق تيك توك، ويحتوي على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات خاصة مميزة.

- تم إطلاق تطبيق «Likee» لأول مرة في يوليو من عام 2017، وهو الآن واحدًا من التطبيقات الأكثر شهرة في العالم، ويعمل على أجهزة الهواتف بنسختي تشغيل أندرويد و«IOS».

- يُمكنك «Likee» إجراء عدد غير محدود من مكالمات الفيديو؛ للتواصل مع أقاربك وأصدقائك، ويُساعدك التطبيق أيضًا في إنشاء وتكوين الصداقات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم والتواصل معهم بكل سهولة، ليس هذا كل شيء عند إجراء مكالمات فيديو بواسطة التطبيق تستطيع إضافة عدد من الفلاتر التي تجعل المكالمة مُسلية.

- معظم مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدمو تطبيق لايكي هي مقاطع ترفيهية، ولكن هناك مقاطع تندرج تحت بند الأخبار، وتكون مقاطع فيديو قصيرة المدة.

- يتيح تطبيق لايكي للمستخدمين إضافة المئات من تأثيرات المكياج بأسلوب جديد على نحو يجعلهم يغيرون من شكلهم في مقطع الفيديو.

- يمكّن «لايكي» المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو موسيقية، مع تأثيرات خاصة بمزامنة كاملة مع إيقاع الموسيقى.

يحتوي«لايكي» على عدد من المميزات الذكية مثل«Hair Color» و«4D Magic» و«Superpowers»، كما يضم أسرع أداة إنتاج تحول صور المستخدمين إلى أفلام في ثوان.

-يمكن المستخدمين من إنشاء منصة تحتوي على نصوص مدبلجة من أكثر الأفلام شعبية في العالم، ويستطيع المستخدم تمثيل دور نجمه المفضل في أي فيلم بمقطع فيديو صغير مثل تطبيق «تيك توك».