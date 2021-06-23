تكنولوجيا: مايكروسوفت تدفع الترقية الجديدة من خدمة الألعاب Xbox Cloud

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق التحديث الجديد من خدمة الألعاب Xbox Cloud الذي يستهدف ترقية الألعاب لتتوافق مع أجهزة Xbox Series X الجديدة، ولقد رصد التحديث الجديد بالفعل في بعض ألعاب Xbox Cloud.

أكد موقع Verge على رصد بعض اللاعبين إختيار بمعدل تحديث 120 إطار لكل ثانية في بعض الألعاب، كما تم ترقية الجرافيك في بعض الألعاب مثل Yakuza: Like a Dragon، و Rainbow Six Siege، بينما تحظى بعض الألعاب الأخرى بميزة التحميل السريع مثل لعبة Dirt 5.

لم تؤكد شركة مايكروسوفت على التغيير الجديد الذي يطرأ على خدمة الألعاب Xbox Cloud بشكل رسمي حتى الآن.

من جانب أخر قدمت مايكروسوفت خدمة بث الألعاب xCloud على منصة الأندوريد في سبتمبر الماضي، وذلك بإستخدام الخوادم التي ترتكز على Xbox One S، إلا أن الشركة أشارت في E3 إلى الإنتقال إلى أجهزة Xbox Series.

ولقد أضافت مايكروسوفت تحسينات في مدة تحميل الألعاب، وترقية معدل التحديث في بعض الألعاب، وأيضاً تحسينات في الجرافيك بهدف دعم بث الألعاب بكفاءة وجودة أعلى على الشاشات الكبيرة.

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