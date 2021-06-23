تكنولوجيا: تويتر يدعم المستخدمين على منصة iOS الآن بمشاركة سريعة للتغريدات في قصص الإنستقرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Twitter لمستخدمي التطبيق على منصة iOS تحديث جديد يجلب ميزة المشاركة السريعة للتغريدات في قصص الإنستقرام.

أعلنت شركة تويتر اليوم عن تحديث جديد يقدم لمستخدمي التطبيق على منصة iOS، والذي يجلب ميزة المشاركة السريعة للتغريدات عبر “share sheet” في منصة iOS، حيث يمكن للمستخدم النقر على رمز المشاركة إلى أسفل التغريدة ومن ثم إختيار “Instagram Stories” من قائمة تطبيقات المشاركة.

كما يمكن إعادة ضبط حجم التغريدة في الإنستقرام قبل المشاركة، ويمكن أيضاً إضافة بعض الملصقات أو الموسيقى أو النصوص التوضيحية على التغريدة قبل النشر.

ولقد توفرت في السابق إختيار في إلتقاط صورة للتغريدات ومن ثم مشاركة الصور في قصص الإنستقرام، إلا أن الميزة الجديدة ستقدم للمستخدم مشاركة أسرع وبتجربة سلسة.

يذكر أن الميزة تعمل بكفاءة أفضل الآن مع التغريدات التي تتضمن صور أو نصوص في الوقت الحالي، إلا أن مقاطع الفيديو يتم مشاركتها في الإنستقرام كصورة ثابتة.

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