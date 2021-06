مايكروسوفت تجهز ويندوز 11 لعالم ما بعد الوباء

دبي - يزن راشد - من المقرر أن تعلن مايكروسوفت يوم الخميس عن الإصدار الكبير القادم من ويندوز، ومعه ميزات جديدة مصممة للحياة في العصر الحديث. وذلك بعد أن غير فيروس كورونا بشكل لا رجعة فيه طريقة عيشنا وعملنا. وقد يغير قريبًا أجهزتنا أيضًا.

ويمتلك ويندوز 11 الترقيات المعتادة التي تتوقعها بعد ست سنوات. وتشير التسريبات المبكرة إلى أنه سيكون له مظهر جديد، حيث يقدم أنظمة ألوان شبيهة بألوان الباستيل الأكثر دقة، وزوايا دائرية وأصوات تنبيه جيدة.

ويحتوي على الأدوات المصغرة لإخبارك بالطقس أو تتبع حزمة مشحونة. بالإضافة إلى قائمة ابدأ المعتادة، مع أيقونات التطبيقات المرتبة في المنتصف، ويبدو أنها مستوحاة من هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسب ماك.

ولكن التغييرات الأكبر ستكون غير مرئية. ومن المتوقع أن تقوم مايكروسوفت بتجديد أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز لعالم جديد، حيث لا يعمل الناس في المكتب فقط، وعندما يكونون في المنزل، قد يعملون عبر الأجهزة الشخصية.

وعندما شوق الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، لنظام ويندوز الجديد في الشهر الماضي، تطرق إلى طبيعة الترقية.

وقال: عندما أغلقت واجهات المحلات فقد ساعدتنا في إعادة تخيل المكان الذي يمكن أن تذهب إليه البشرية وما يمكننا القيام به وتجاوز الزمان وحتى المكان، وهذه مجرد البداية.

وقد يبدو من المبتذل التفكير في أن نظامًا تشغيليًا يمكن أن يغير حياتنا. ولكن بفضل اللقاحات التي يحصل عليها الناس في جميع أنحاء العالم، فإنهم يتطلعون إلى المستقبل.

ويجد أصحاب العمل أيضًا أن قوتهم العاملة لا ترغب بالعودة إلى الحياة المكتبية، وبدلاً من ذلك يريدون العمل من أماكن الإقامة المرنة.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تشوق لحدث ويندوز 11 عبر مقطع فيديو

ويندوز 11 لعالم ما بعد الوباء:

أمضت مايكروسوفت السنوات القليلة الماضية في بناء تقنيات، مثل الجدول الزمني. الذي يسمح للأشخاص بالانتقال إلى حاسب آخر وفتح جميع المستندات والنوافذ التي كانوا يستخدمونها بسهولة أكبر.

وفي العالم الجديد، قد تجد مايكروسوفت فرصًا لاستهداف هذه الأنواع من الميزات للأشخاص الذين لديهم أجهزة حاسب للعمل في المكتب والمنزل.

وهناك بيانات متزايدة تشير إلى ذلك. وبالرغم من نقص الرقاقات والإمدادات الأخرى عبر صناعة التكنولوجيا. يقدر المحللون أن الحواسيب المحمولة والمكتبية قد تشهد أعلى مبيعات لها هذا العام.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإن اختيار مايكروسوفت لتسويق ويندوز 11 كترقية كبيرة قد يساعد الصناعة على الرد على هذه الاتجاهات. وذلك عبر تصميمات حاسب جديدة تسلط الضوء على المظهر الجديد وميزات العمل من أي مكان لنظام ويندوز 11.

اقرأ أيضًا: اكتشاف ثغرة أمنية في ويندوز 7 عن طريق الخطأ

ولن تقوم مايكروسوفت بتجديد ويندوز فقط. وتوقعت الشركة أيضًا أن تجيب على المخاوف التي طال أمدها حول كيفية تصرف أجهزة حواسيبها.

ومن المأمول أن تصلح مايكروسوفت تطبيق الإعدادات، الذي يتنافس مع لوحة التحكم لتغيير الوظائف عبر حاسب ويندوز.

وأعرب مستخدمو ويندوز الآخرون منذ فترة طويلة عن أملهم في أن تغير مايكروسوفت طريقة الحصول على التحديثات وتثبيتها. التي لطالما كانت عملية مزعجة.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت و حدث ويندوز 11 القادم – أبرز التوقعات

ويجب أن لا تستغرق التحديثات والتصحيحات الأمنية أكثر من 20 دقيقة في عام 2021، كما يجب أن تكون متماشية مع طريقة تحديثات ماك أو آيباد أو آيفون حتى.

ومن المفترض أن تنتهز مايكروسوفت الفرصة لمعالجة بعض الشكاوى المعروفة منذ فترة طويلة والتي لم يتم التعرف عليها بعد.