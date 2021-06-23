تكنولوجيا: لينوفو تطلق ThinkPad X1 Extreme بتصميم نحيف وكرت شاشة RTX 3080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن الجيل الرابع من أجهزة ThinkPad X1 Extreme الذي يأتي بكرت شاشة RTX 3080 وتصميم نحيف وخفيف الوزن من ألياف الكربون، كما قدمت الشركة جهاز ThinkPad Yoga، مع إصدارات جديدة من أجهزة Chromebook، وأيضاً مجموعة من الإكسسوارات تتضمن webcams، ولوحة مفاتيح، وفارة وأيضاً وحدات شحن.

جهاز ThinkPad X1 Extreme

يأتي ThinkPad X1 Extreme بتصميم خفيف الوزن من ألياف الكربون حيث يتميز بوزن 1.81 كجم وسماكة 17.7مم، أيضاً يتضمن هذا الإصدار نظام تبريد hybrid يشمل أنابيب حرارية وغرف بخار كبيرة تعمل على سحب الهواء إلى لوحة المفاتيح، كما يدعم التصميم الجانبي تدفق وتدوير الهواء بكفاءة أعلى.

وتقدم لينوفو هذا الإصدار بتكوينات أكثر كفاءة، مع الجيل 11 من سلسلة معالجات Intel Core i9 H، وكرت شاشة NVIDIA RTX 3080 في أعلى نموذج، بينما يأتي النموذج الرئيسي بكرت شاشة RTX-3050 Ti.

أيضاً يتميز الجهاز بحجم شاشة 16 إنش، وأبعاد 16:10، وجودة عرض QHD بلس أو UHD بلس في الشاشة، على أن يتوفر الإصدار الأعلى في جودة العرض بنموذج بخاصية اللمس في الشاشة وأخر بدون هذه الخاصية.

كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision HDR، وسطوع 600 nit، وتدعم الشاشة عمق ألوان 2 مع 8بت والتي تعمل على محاكاة ألوان بعمق 10 بت.

ويدعم أعلى نموذج ذاكرة 64 جيجا بايت رام في DDR4، كما تصل السعة التخزينية في الجهاز إلى 2 تيرابايت في اثنان من M.2 PCIe والجيل الرابع من سعة SSD.

ويضم ThinkPad X1 Extrem بطارية بقدرة 90 Wh، تدعم عمر شحن يصل إلى 10.7 ساعة، كما يدعم الإتصال بشبكات WiFi 6E، وشبكات 5G اللاسلكية WAN، أيضاً تأتي كاميرة webcam بدقة FHD مع مصراع.

كما تقدم لينوفو الجهاز بتقنية Dolby Atmos في المكبرات الصوتية، مع مستشعر للبصمة، ولوحة تتبع 115مم، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في أغسطس بسعر 2150 دولار.

أيضاً قدمت لينوفو شاشة ThinkVision M15 التي تتميز بوزن 0.86 كجم، وتدعم الإتصال بالهاتف عبر منفذ USB C، كما كشفت الشركة عن قاعدة ThinkVision T24m-20 بقوة 90W لتتوافق مع الأجهزة مع منافذ USB C، وتدعم إتصال أكثر من شاشة في نفس الوقت ويبدأ سعر شاشة M15 Mobile Monitor من 230 دولار، بينما يأتي T24m-20 بسعر 300 دولار على أن تتوفر الأجهزة في الربع الثالث من 2021.

كما كشفت الشركة اليوم عن جيل جديد من الأجهزة المميزة بمعالجات AMD Ryzen 5000، والتي تشمل أحهزة ThinkPad L13، والجيل الثاني من L13 Yoga، والجيل الثاني من L13، وتتميز الأجهزة بكرت شاشة AMD Radeon، وتنطلق الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، مع كاميرة webcam HD، مع مصراع وإختيار IR، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe SSD.

أيضاً تأتي الأجهزة بحجم 13.3 إنش، وسطوع 300 nit، وجودة FHD، ويأتي جهاز Yoga بشاشة تدعم الإنحناء، مع نموذج بخاصية اللمس، ويصل وزن الجهاز إلى 1.44 كجم.

ويدعم L13 شاشة بخاصية اللمس أو بدون الخاصية، ووزن 1.39 كجم، ومن المقرر أن يتوفر L13 بسعر 800 دولار، بينما يأتي Yoga بسعر 1000 دولار، على أن تتوفر الأجهزة في شهر أغسطس.

أيضاً قدمت لينوفو اليوم اثنان من أجهزة Chromebook هما 5i-14 و Flex 5i-13، حيث تأتي الأجهزة بمعالج Intel Core i5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، كما تدعم الأجهزة تقنية WiFi 6، وتأتي كاميرات webcam بمصراع لدعم الخصوصية.

كما تضم الأجهزة اثنان من منافذ USB 3.1 فئة C من الجيل الأول، ومنفذ USB 3.1 فئة A، وتدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

بينما يأتي Flex بشاشة IPS بخاصية اللمس وحجم 13.3 إنش وجودة عرض FHD، كما يتوفر نموذج بشاشة OLED، وسطوع 400 nit.

كما يتميز 5i-14 بحجم شاشة 14 إنش في شاشة IPS بخاصية اللمس وجودة عرض FHD، وسطوع 300 nit، ويتوفر الإصدارين بسعر 440 دولار، على أن ينطلق Flex للأسواق في يونيو، بينما يتوفر 5i-14 في يوليو.

وفي الإكسسوارات قدمت لينوفو كاميرة الشاشة ThinkVision MC50 Monitor التي تدعم دقة 1080 بيكسل، وتأتي بتقنية عزل الضوضاء المزدوجة المدمجة، كما تدعم التدوير.

كما كشفت الشركة عن فارة Lenovo Go wireless التي تدعم الإتصال بعدد من الأجهزة في نفس الوقت، وعدة الشحن Lenovo Go wireless التي تدعم أجهزة الحاسب.

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