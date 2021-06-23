البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء الصيف وبداية فصل الشتاء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن فصل الصيف يستمر لمدة 92 يوماً و39 ساعة و49 دقيقة.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن فصل الخريف يبدأ في الـ 22 من سبتمبر المقبل، حيث يستمر لمدة 89 يوماً و20 ساعة و38 دقيقة.

وأضافت أن فصل الشتاء سيبدأ في الـ 21 من ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوماً و23 ساعة و35 دقيقة.

يشار إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع إلى أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، وأنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية فإن الانقلاب الصيفي بدأ يوم الاثنين الماضي، الموافق 21 يونيو، بنصف الكرة الشمالي لهذا العام.

وأشار القاضي إلى أن الاثنين 21 يونيو شهد أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالى، موضحا أنه فى هذا اليوم وصلت فيه الشمس فى رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالا، فى كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.

وتحدث الانقلابات (الصيفى والشتوى) نتيجة أن محور دوران الأرض حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس، ويظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا فى الفضاء أثناء دورانه حول الشمس، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج، نتيجة لذلك يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو)، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر) ويؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض.