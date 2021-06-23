xCloud تحصل على ترقية مدعومة من Xbox Series X

دبي - يزن راشد - وعدت شركة مايكروسوفت في العاشر من شهر يونيو بأنها في المراحل النهائية من ترقية مراكز بيانات xCloud مع أجهزة Xbox Series X.

وبعد مرور أسبوعين تقريبًا، يبدو أنه يمكنك لعب الألعاب عبر هذا الجهاز الجديد.

وتعرض بعض ألعاب خدمة إكس بوكس السحابية xCloud الآن خيارات رسومات تمت ترقيتها في قوائم الإعدادات الخاصة بها، التي كانت تتوفر عبر Xbox Series X فقط، أو يتم تحميلها عبر xCloud بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه من قبل.

ويمكنك مشاهدة إعدادات الرسومات التي تمت ترقيتها في Yakuza: Like a Dragon و Rainbow Six Siege.

بالإضافة إلى ذلك يجري تحميل لعبة Dirt 5 بسرعة كبيرة ولم يكن لديها الكثير من التأخير أثناء السباق.

من ناحية أخرى، لا يبدو أن Forza Horizon 4 تعمل عبر أجهزة xCloud التي تمت ترقيتها، حيث إن زمن الانتقال أسوأ بكثير مما كان عليه في Dirt 5 وتم تحميل اللعبة بشكل أبطأ بكثير.

ولم تؤكد مايكروسوفت في بيان أن جهاز الخادم الجديد كان قيد التشغيل. ولكنها وعدت بأن يكون لديها أخبار حول هذه المسألة قريبًا.

xCloud تحصل على ترقية:

قالت مايكروسوفت: نحن نختبر باستمرار ميزات جديدة ونجري تحسينات لإنشاء تجربة ألعاب xCloud أفضل. وسيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبًا حول الترقيات التي نجريها لمراكز بيانات مايكروسوفت.

وفي 10 يونيو، قالت مايكروسوفت أيضًا إن xCloud، التي تتوفر حاليًا كإصدار تجريبي عبر الدعوات فقط، ستكون متاحة من خلال المتصفح لجميع أعضاء Xbox Game Pass Ultimate في الأسابيع القليلة المقبلة.

وخلال حدث E3، كشفت مايكروسوفت أيضًا أن xCloud قادمة إلى منصات إكس بوكس ون Xbox One. ويعني ذلك أن أجهزة الجيل الأقدم ستكون قادرة على لعب ألعاب الجيل التالي مثل Microsoft Flight Simulator عبر السحابة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الشركة أنها تعتزم إنشاء ألعاب مخصصة للسحابة. وعينت مايكروسوفت مديرة تصميم جوجل ستاديا السابقة، كيم سويفت، المعروفة بلعبة Portal الشهيرة.

وتعتبر الألعاب التي يمكنك لعبها عبر الخدمات السحابية ليست مخصصة للسحابة. وتم تصميمها للتشغيل عبر المنصات والحواسيب الحالية.

ونتيجة لذلك فإن الفوائد التي تحصل عليها من السحابة هي أوقات تحميل أسرع وعدم الحاجة إلى تثبيت الألعاب ورسومات أعلى.

اقرأ أيضًا: أهم 4 مميزات في إكس بوكس يجب أن تستخدمها الآن