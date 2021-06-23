رسميا.. فيسبوك تعلن عن المرحلة التالية للتجارة الإلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت شركة فيسبوك عن مجموعة من أدوات التسوق والاكتشاف الجديدة، بما في ذلك المتاجر عبر واتساب وقوائم التسوق في سوق فيسبوك، بالإضافة إلى خيار البحث المرئي الجديد عن المنتج عبر إنستاجرام.

وتم الإعلان عن هذه الأمور خلال بث مباشر للرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، الذي أشار أيضًا إلى أن فيسبوك ومتاجر إنستاجرام تروى الآن أكثر من 300 مليون زائر شهريًا.

وأفاد زوكربيرج أيضًا أن هناك أكثر من 1.2 مليون متجر نشط شهريًا عبر منصاتها، وهو رقم كبير بالنظر إلى أن فيسبوك أطلقت خيارات المتاجر قبل عام فقط.

وتمثل المتاجر عبر واتساب الإعلان الأكبر، بحيث تمكن هذه المتاجر الأنشطة التجارية من تقديم متجرها بالكامل داخل تطبيق المراسلة. ويمنح هذا الأمر المستخدمين طريقة للعثور على المنتجات ذات الصلة، والتواصل مع النشاط التجاري لمزيد من المعلومات.

وقال زوكربيرج: نجلب المتاجر إلى واتساب مما يسهل على الأشخاص العثور على المنتجات أو العلامات التجارية التي يرغبون في التعامل معها.

وبالرغم من أن واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، إلا أن تحقيق الدخل من هذا الجمهور كان صعبًا.

ولا يريد الأشخاص رؤية إعلانات ضمن الرسائل، والإعلانات في حالة واتساب، نسخته الخاصة من القصص، لم تنجح.

وأجبر ذلك فيسبوك على البحث عن نماذج إيرادات بديلة، بما في ذلك تسهيل النشاط التجاري مباشرة في التطبيق.

ولاحظ زوكربيرج أن الأنشطة التجارية تحتاج إلى إنشاء متجرها مرة واحدة فقط حتى يعمل عبر فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، مما قد يؤدي أيضًا إلى توسيع فرص التجارة الإلكترونية.