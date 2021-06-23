تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy Chromebook Go بمعالج Intel Celeron

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخراً عن جهاز Galaxy Chromebook Go الذي يأتي بمعالج Intel Celeron، وميزة الإتصال بشبكات LTE.

يتميز جهاز Galaxy Chromebook Go بشاشة TFT بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1366 في 768 بيكسل، كما يأتي بكاميرة webcam بدقة 720 بيكسل.

كما يدعم الجهاز الإتصال بشبكات LTE، أيضاً يضم جهاز Galaxy Chromebook Go رقاقة معالج Intel Celeron N4500، وجرافيك Intel UHD، ويتوفر الجهاز بنموذجين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، بينما يتوفر بثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت في سعة eMMc.

ويتميز Galaxy Chromebook Go بوزن 1.45 كجم، كما تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية، أيضاً يأتي الجهاز باثنان من منافذ USB C، ومنفذ USB 3.2، ومدخل للميكروفون والسماعات، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، وفتحة لشريحة SIM بحجم نانو.

أيضاً يضم Galaxy Chromebook Go بطارية بقدرة 42.3Wh، وشاحن بقدرة 45W الذي يدعم الشحن عبر منفذ USB C.

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