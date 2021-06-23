ما هي أسباب انهيار أسعار العملات المشفرة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:16 صباحاً - للمرة الأولى منذ يناير الماضي، انخفضت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، لفترة وجيزة إلى ما دون 30 ألف دولار، قبل أن تتعافى إلى 32453.90 دولار، وفقا للأرقام الصادرة عن موقع ”كوين جيكو“ المتخصص في تتبع أسعار العملات المشفرة، حيث شهدت العملات المشفرة انخفاضا حادا في تعاملات الثلاثاء، ليتوسع نطاق تقلباتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وأفرد موقع ”كريبتو نيوز بي تي سي“ المتخصص في العملات المشفرة تقريرا سلط فيه الضوء على أسباب الانهيار الذي شهدته أسعار العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، وما إذا كان هذا الانخفاض سيدوم طويلا، أم أنه مجرد ظاهرة عابرة.

وقال التقرير إن أسعار بيتكوين انخفضت بنسبة تزيد عن 10 ٪ ليتم تداولها عند أقل من 29154.73 دولار، ما أدى إلى هبوط قيمتها بأكثر من النصف منذ أن لامست أعلى مستوى لها في أواسط أبريل الماضي (65 ألف دولار).

وكانت العملات المشفرة قد سجلت مكاسب كبيرة في العام 2020، حيث ارتفعت بأكثر من 300%.

وانضمت العديد من العملات المشفرة إلى عمليات البيع في وقت أبكر من الخسائر المتدنية، حيث انخفضت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 5٪، كما هبطت دوجكوين، العملة المشفرة المستوحاة من ”الميم“ (الرمز) بأكثر من 25 ٪، لتمحو كل مكاسبها التي حققتها منذ أبريل الماضي، بحسب التقرير.

سبب الهبوط

بعد أن تجاوزت قيمتها 64000 دولار في أبريل، كافحت عملة بيتكوين لاستعادة أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ ذلك الحين بعد سلسلة من الأحداث التي كان بطلها في الغالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ”تسلا“، عملاقة صناعة السيارات الكهربية، الذي أحدث حالة من الذعر بين مستثمري العملات المشفرة حينما صرح بأن شركته ستتوقف عن استخدام بيتكوين كوسيلة دفع بسبب مخاوف بيئية.

وفي أوائل شهر يونيو، انخفض سعر بيتكوين بشكل إضافي وسط مشكلات استخدامها في هجمات إلكترونية على البنية التحتية المؤسسة في ما يُعرف ببرامج الفدية ransomware، كما حدث مع شركة ”كولونيال بايبلاين“ الأمريكية.

على سبيل المثال، لامست عملة بيتكوين ولفترة وجيزة 40 ألف دولار في الأسبوع الأخير، وانخفضت مرة أخرى أمس الاثنين بعد أن قام البنك المركزي الصيني بتكثيف حملته الشرسة ضد العملات المشفرة.

وذكر البنك أنه أصدر أوامره لبعض البنوك وشركات الدفع، جنبا إلى جنب مع مؤسسة التنمية المالية الصينية و ”أليباي“ Alipay، باتخاذ إجراءات صارمة بشأن بيع وشراء العملات المشفرة.

معاناة بيتكوين

من المحتمل أن تكون العملات المشفرة عُرضة لانخفاضات إضافية بناء على مؤشر يُطلق عليه ”تقاطع الموت“ وتتم مراقبته بعناية بناء على المحللين الفنيين.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع، شكلت بيتكوين ”تقاطع الموت“ Death Cross، وهو نموذج مخطط ينبه إلى احتمالية حدوث عمليات بيع خطيرة. وانخفضت القيمة المتوسطة لـ بيتكوين على مدار الخمسين يوما الماضية إلى ما دون متوسطها المتحرك خلال 200 يوم، ما يعني أنه قد يكون هناك ضغط إضافي على العملة الرقمية.

و“تقاطع الموت“ هو نمط رسم بياني فني يشير إلى احتمالية عمليات بيع كبيرة أو ترند هبوطي قوي.

وعادة ما يُنظر إلى هذا المؤشر على أنه مقياس تقني تتم مراقبته عن كثب ويمكن أن يقدم دلالة على مزيد من الانهيار في أسعار ملكة العملات المشفرة في المستقبل، بحسب “إرم نيوز”.