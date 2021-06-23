تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق معالج EXYNOS بكرت شاشة AMD RDNA 2 في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الكوري لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من معالجات EXYNOS الذي يأتي بكرت شاشة مميزة بمعمارية AMD RDNA 2 خلال شهر يوليو المقبل.

أشارت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية إلى تعاونها مع AMD لتطوير إصدار جديد من رقاقات EXYNOS يتضمن كرت شاشة يرتكز على معمارية RDNA 2 التي تجلب ميزة تتبع الأشعة.

دعمت شركة سامسونج إصدارتها من رقاقات المعالج بكروت الشاشة Mali المقدمة من ARM خلال الفترة الماضية، بينما تتجه سامسونج خلال الفترة القادمة لدعم معالجات EXYNOS بكروت الشاشة من AMD.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار من المعالجات خلال شهر يونيو، إلا أن العملاق الكوري قررت تأجيل الإعلان، واليوم يؤكد تقرير جديد من Ice Universe على موعد الإعلان في يوليو.

أيضاً أكد AMD في تصريحات أصدرتها خلال فعاليات Computer 2021، أن معالجات Exynos هي أولى المعالجات المميزة بكرت الشاشة الجديد RDNA 2، والذي يدعم الجيل القادم من هواتف سامسونج بتجربة ألعاب مميزة.

كما يدعم الجيل الجديد من كرت شاشة RDNA 2 الهواتف بجرافيك عالي الدقة، مع معدل تظليل متغير وميزة تتبع الأشعة، حيث تستهدف سامسونج بالتطور الجديد في المعالج العودة للمنافسة بقوة في سوق المعالجات الذي تسيطر عليه شركة كوالكوم بأكبر حصة، مع آداء أكثر كفاءة وقوة في معالجات كوالكوم.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن معالج Exynos الجديد والذي يتميز بكرت شاشة RDNA 2 يدعم سلسلة Galaxy S22 العام المقبل.

المصدر

اعلان





