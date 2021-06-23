هل تعلم أنّ الأرض لديها نبض؟ هذا ما كشفته دراسة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:10 صباحاً - كشفت دراسة جديدة أنّ الأحداث الكارثية على الأرض لا تأتي عشوائياً، بل يتم إملاؤها من خلال ” نبض ” النشاط الجيولوجي الذي يحدث كل 27.5 مليون سنة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه..

أجرى الباحثون تحليلاً لـ 260 مليون سنة من الأحداث الجيولوجية الكبرى ، بما في ذلك الانقراضات والثورات وتقلبات مستوى سطح البحر.

وجد الفريق، من جامعة نيويورك، أنّ الأحداث وقعت في “مجموعات متكررة” متباعدة تقريباً بمسافة 27.5 مليون سنة.

قد تكون هذه النبضات نتيجة “دورات” غير محددة بعد للنشاط في باطن الأرض ، مثل تكتونيات الصفائح ، على الرغم من أنّ دورات مماثلة في مدار الأرض في الفضاء قد تلعب أيضاً دوراً.

كان أحدث ” نبض ” للنشاط الجيولوجي الرئيسي منذ حوالي 7 ملايين سنة ، مما يشير إلى أنّ المرحلة التالية ستحدث بعد أكثر من 20 مليون سنة في المستقبل.

وقال مؤلف الدراسة مايكل رامبينو ، وهو جيولوجي وأستاذ في قسم علم الأحياء في جامعة نيويورك: “يعتقد العديد من الجيولوجيين أنّ الأحداث الجيولوجية عشوائية بمرور الوقت”.

“لكن دراستنا تقدم أدلة إحصائية لدورة مشتركة ، مما يشير إلى أن هذه الأحداث الجيولوجية مرتبطة وليست عشوائية.”

على مدى العقود الخمسة الماضية ، اقترح الباحثون أنّ دورات الأحداث الجيولوجية الكبرى، بما في ذلك النشاط البركاني والانقراض الجماعي على البر والبحر ، تتراوح من حوالي 26 مليون إلى 36 مليون سنة.

ومع ذلك، تم إعاقة هذه التقديرات بسبب القيود في العمر، والتي يرجع تاريخها للأحداث الجيولوجية ، مثل التأريخ عبر النظائر الراديوية.

باستخدام أحدث البيانات التاريخية المتاحة ، قام رامبينو وزملاؤه بتجميع سجلات محدثة لـ 89 حدثاً جيولوجياً كبيراً مؤرخاً بطريقة جيدة خلال 260 مليون سنة الماضية.

وشملت الانقراضات البحرية والبرية ، والتدفقات البركانية الرئيسية للحمم البركانية التي تسمى ثورات البازلت الفيضي، والأحداث التي استنفدت فيها المحيطات من الأكسجين ، وتقلبات مستوى سطح البحر والتغيرات أو إعادة التنظيم في الصفائح التكتونية للأرض.

وجد الباحثون أن هذه الأحداث الجيولوجية العالمية تتجمع بشكل عام في 10 نقاط زمنية مختلفة على مدار 260 مليون سنة ، مجمعة في قمم أو نبضات من 27.5 مليون سنة تقريباً.

وقال البروفيسور رامبينو: “مهما كانت أصول هذه الحلقات الدورية ، فإنّ النتائج التي توصلنا إليها تدعم القضية للحصول على سجل جيولوجي دوري ومنسق وكارثي بشكل متقطع إلى حد كبير ، وهو يختلف عن وجهات النظر التي يحتفظ بها العديد من الجيولوجيين”.

في العام الماضي ، نشر الفريق نتائج دراسة ركزت فقط على أحداث الانقراض الجماعي في تاريخ الأرض.

لكن هذه الورقة الجديدة التي نشرت في مجلة Geoscience Frontiers تجمع أعمار أنواع متعددة من الأحداث الجيولوجية.

لدراسة العام الماضي، أجرى الفريق تحليلاً إحصائياً في تواريخ 10 أحداث انقراض جماعي معترف بها قضت على أي من رباعيات الأرجل، وهي حيوانات ذات أربعة أطراف.

تتوافق الانقراضات الجماعية للأرض ، أيضاً في دورة من 27.5 مليون سنة ، مع تأثيرات الكويكبات الرئيسية والتدفقات البركانية المدمرة للحمم البركانية.

وهي التي يمكن أن يمليها مدار الأرض في درب التبانة، والتي تشعل زخات المذنب التي لديها القدرة على القضاء على جميع أشكال الحياة على كوكبنا.

وقال البروفيسور رامبينو إنّ الحدث الأخير وإن كان “صغيراً نسبياً” ، وهو حدث انقراض الفقاريات ، تورتون ميسين ، كان قبل 7.25 مليون سنة ، لذا فإنّ الحدث التالي “يمكن أن يكون بعد حوالي 20 مليون سنة في المستقبل”.

ولعلّ حدث الانقراض الجماعي الأكثر شهرة كان قبل 66 مليون سنة ، عندما انقرضت فجأة 70 في المائة من جميع الأنواع على الأرض وفي البحار ، بما في ذلك الديناصورات.

كان سبب هذا الحدث، المعروف الآن باسم حدث انقراض K / T ، هو اصطدام كويكب كبير أو مذنب بالأرض.

وقال عالم تحدث مع مجلة سميثسونيان أنّ الحطام من الكويكب “حوّل الهواء إلى فرن وأثار حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم” ، مما دمر البيئة.