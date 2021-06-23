تكنولوجيا: عروض وخصومات مميزة من أمازون في يوم برايم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل عروض وخصومات أمازون المقدمة اليوم في Prime Day للعام 2021، والتي تتوفر بشكل خاص اليوم لمشتركي خدمة برايم.

انضم إلى خدمة amazon prime اليوم من هنا وتمتع بميزة التوصيل المجاني السريع في يوم برايم، مع مجموعة من العروض والخصومات لمنتجات متنوعة، كما يمكنك أن تتمتع بمتابعة محتوى مميز من الأفلام والمسلسلات حصرياً لمشتركي الخدمة، حيث تتوفر الخدمة بشكل مجاني لمدة 30 يوم، ومن ثم تتوفر الخدمة بإشتراك شهري بقيمة 16 ريال.

تابلت سرفيس برو 7 من مايكروسوفت، شاشة 12.3 بوصة

السعر:3099 ريال

المواصفات:

للون: رمادي

نظام التشغيل: ويندوز

سعة التخزين: 128 جيجابايت فاكثر

حجم الشاشة: 10 انش فأكثر

دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل فاكثر

كاميرا ثانية: 2 – 5 ميجابكسل

حجم الذاكرة: 8 جيجابايت

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

تابلت سرفيس برو 7 من مايكروسوفت، شاشة 12.3 بوصة

السعر:4099 ريال

المواصفات:

اللون: اسود

نظام التشغيل: ويندوز

سعة التخزين: 256 جيجابايت

حجم الشاشة: 10 انش فأكثر

دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل فاكثر

كاميرا ثانية: 2 – 5 ميجابكسل

حجم الذاكرة: 8 جيجابايت

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

مكبر صوت مقاس 40 سم، سماعات بلوتوث لاسلكية محمولة للمسرح المنزلي

السعر: 119.91 ريال

المواصفات:

ميكروفون مدمج/ دعم بطاقة تي اف – يمكنك إجراء مكالمة بسهولة من خلال هذه السماعة في أي مكان عندما تكون متصلة بهواتفك الذكية، ومنفذ دخل ايه يو اكس للأجهزة التي لا تعمل بالبلوتوث، وسعة بطاقة تي اف القصوى هي 32 جيجا مما يتيح لك الحصول على المزيد من الطرق للاستمتاع بالموسيقى.

مكبر صوت قوي وواضح للتلفزيون – مضخم صوت رائع مدمج لضمان الصوت عالي الجودة. مدعوم بمحركين 2 × 5 واط، يعطي مكبر الصوت صوت واضح، ويفتن، مثالي للمنزل، وغرفة النوم، والمطبخ، والحمام، والسيارات، والحفلات.

♫متوافق على نطاق واسع – مكبر صوت الكمبيوتر مزود بـ 2.0 CH نظام مكبر الصوت الوسائط المتعددة. كما أنه يتصل بهاتفك أو التابلت أو مشغل ام بي 3 أو أي جهاز آخر مزود بتقنية البلوتوث أو ار سي ايه أو الاتصال الصوتي.

ترقية تقنية البلوتوث 5.0 – مع وحدة بلوتوث تعتمد تقنية الترددات اللاسلكية ار اف، تتصل بأجهزة البلوتوث في أقل من 6 ثوان. يمكنك التحكم بسهولة في مسارات الأغاني ومستوى الصوت في السماعة من خلال اتصال بلوتوث بطول 33 قدمًا.

وضع مرن – يعمل بشكل جيد مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك بينما يسمح للمستخدمين بتشغيل ما يريدون دون إهدار مساحة المكتب القيمة. وضع تشغيل مزدوج وجهاز تحكم عن بُعد لسهولة التحكم في مستوى الصوت والمدخلات وضوابط الصوت وهو مثالي لنظام المسرح المنزلي المكتمل والاستخدام الخارجي.

يمكنك الحصول على المكبر من هنا

لوحة مفاتيح وفارة KB-44-3

السعر: 79.20 ريال

المواصفات:

لوحة مفاتيح بتصميم لاسلكي

فارة بتصميم لاسلكي

يمكنك الحصول على لوحة المفاتيح من هنا

تابلت سرفيس برو 7 من مايكروسوفت – شاشة 12.3 انش

السعر: 6539 ريال

المواصفات:

اللون: اسود

نظام التشغيل: ويندوز

سعة التخزين: 512 جيجابايت

حجم الشاشة: 10 انش فأكثر

دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل فاكثر

كاميرا ثانية: 2 – 5 ميجابكسل

حجم الذاكرة: 16 جيجابايت

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

اللوحة الشمسية من Ring باللون الأسود

السعر: 199 ريال

المواصفات:

مصمم حصريًا لشحن بطارية Ring Spotlight Cam وبطارية Stick Up Cam

مع بضع ساعات من ضوء الشمس المباشر كل يوم ، ستظل كاميرا Ring الخاصة بك مشحونة على مدار الساعة

اتصال الطاقة 13 قدم. أبعاد السلعة 7.75 × 5.50 × 0.50 انش

مقاومة الطقس. ظروف التشغيل: -20 درجة فهرنهايت إلى 120 درجة فهرنهايت (-28 درجة مئوية إلى 48 درجة مئوية)

يمكنك الحصول على اللوحة الشمسية من هنا

لوجيتك Z150 سماعات مدمجة صوت ستيريو للوسائط المتعددة

السعر: 79 ريال

المواصفات:

صوت ستيريو: توفر محركات الأقراص مقاس 2 × 2 بوصة (5 سم) 3 واط من صوت ستريو صوتي عالي الجودة

أجهزة متعددة: يمكنك استخدام إدخال الصوت 3.5 مم والخط الإضافي لتشغيل محتوى الصوت من أجهزة متعددة في وقت واحد

عناصر تحكم مدمجة: تم دمج عناصر التحكم في الطاقة ومستوى الصوت في مقبض واحد للوصول المريح وسهولة الاستخدام

قابس سماعة الرأس: استخدم مقبس سماعة الرأس العملي لتوصيل سماعات الرأس والاستماع إلى الموسيقى والأفلام والألعاب في خصوصية تامة

تصميم مضغوط: يبدو التصميم الصلب والمدمج يمكن الاعتماد عليه ، مما يمنحك الثقة في جودته

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

تابلت سرفيس برو 7 من مايكروسوفت، شاشة 12.3 بوصة، معالج الجيل العاشر انتل كور i7، ذاكرة 16 جيجابايت

السعر: 4999 ريال

المواصفات:

اللون: اسود

نظام التشغيل: ويندوز

سعة التخزين: 256 جيجابايت

حجم الشاشة: 10 انش فأكثر

دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل فاكثر

كاميرا ثانية: 2 – 5 ميجابكسل

حجم الذاكرة: 16 جيجابايت

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

شاشة عرض منحنية 1500r مقاس 27 بوصة

السعر: 1039.20 ريال

المواصفات:

شاشة عرض منحنية 1500R لتحقيق توازن مثالي بين الانغماس والراحة

يوفر معدل التحديث البالغ 165 هرتز لصور سلسة وواضحة.

وقت استجابة سريع لحركة الصورة يبلغ 1 ميلي ثانية لتوفير حركات وضاحة.

توصيل مرن بمدخلات اتش دي ام اي ومنفذ عرض مزدوج

فل اتش دي بدقة 1080 بيكسل

يمكنك الحصول على الشاشة من هنا

لوحة مفاتيح بلوتوث قابلة للطي من اينو تيك، لاسلكية محمولة قابلة للطي

السعر: 79.78 ريال

المواصفات:

【لوحة مفاتيح بلوتوث قابلة للطي】تصميم قابل للطي، صغير وقابل للحمل. بلوتوث في 3.0 مناسب لنظام اي او اس / اندرويد / ويندوز، اتصال ثابت وبدون تأخير، مما يسمح لك بالعمل أو اللعب في أي مكان.

【حامل مستقل】 يأتي مع حامل مريح، لا يشغل مساحة إضافية؛ يدعم أجهزة ايباد، ايفون، اندرويد، ويندوز، التابلت، الكمبيوتر الشخصي وهاتف ويندوز. تحاكي أزرار ايه بي اس المصنوعة من الشوكولاتة إحساس مفاتيح الكمبيوتر المحمول بالراحة والصمت.

【اتصال ثابت】تتيح وحدة بلوتوث برودكوم المدمجة مع نطاق تشغيل يصل إلى 30 قدمًا اتصالاً مستقرًا بدون تأخير، وتستهلك طاقة أقل.

【وضع الاستعداد الطويل】 وظيفة النوم التلقائي، واستهلاك منخفض للطاقة، ووقت استخدام فعال لأكثر من 72 ساعة و 200 يوم في وضع الاستعداد بشحنة واحدة، ومناسب لرحلات العمل، والسفر، ويسهل التعامل مع المشكلات مثل البريد وكتابة الإعلانات.

【خدمة عملاء ممتازة】 لدينا فريق خدمة عملاء محترف. إذا كان لديك أي أسئلة حول المنتج، يرجى الاتصال بنا، وسوف نقدم لك إجابة مرضية خلال 24 ساعة.

يمكنك الحصول على لوحة المفاتيح من هنا

قلم لمس الشاشة مع ام بي بي، 1024 مستوى من حساسية الضغط وهيكل من الالومنيوم

السعر: 79.99 ريال

المواصفات:

متوافق: قلم ستايلس متوافق مع أجهزة ويندوز التي تدعم القلم باستخدام MPP. يعمل مع أجهزة سيرفس برو 6، وسيرفيس برو 5، وسيرفيس برو 7، وسيرفيس برو اكس، وسيرفيس جو، وسيرفيس بوك 1/2، وسيرفيس لاب توب 2/3، وسيرفيس ستوديو، وسيرفيس برو 2، وسيرفيس برو 3/4، وسيرفيس 3. غير متوافق مع جهاز سيرفس برو 1/2، وار تي. يمكنك إرسال رسالة إلينا مباشرة عندما لا تكون متأكدًا مما إذا كان القلم متوافق مع أجهزتك أم لا.

يكتب مثل القلم على الورق: قلم سيرفس هو أداة كتابة ورسم طبيعية بحبر دقيق ودقيق. يمكنك الرسم والتظليل والتلوين بدقة فنية وتحكم أدق مع 1024 مستوى من حساسية الضغط، تستجيب لأخف لمسة. ضع يدك على شاشة جهاز سيرفس الخاص بك، تمامًا كما تكتب على دفتر الملاحظات.

سهل التشغيل و 2 نصيحة مختلفة: قلم لمس ألومنيوم مع أزرار نقر على اليمين و المحو ، يستغرق حوالي 5 دقائق فقط للتكيف مع الوظيفة، مثالي لتدوين الملاحظات وتطبيقات الرسم. تأتي مع طرفين مختلفين. الطرف الناعم ناعم وسلس للغاية، ويحمي شاشتك بدون واقي الشاشة من الخدوش؛ يوفر الطرف الصلب مرونة ودقة أفضل بكثير في الرسم أو الكتابة. يمكنك استبدال الطرف بسهولة للحصول على الشعور المفضل لديك على الشاشة. مشبك حمل لسهولة السفر.

استخدام مباشر وسهل التخزين: شاشة تعمل باللمس تعمل بتقنية N-Trig ، لا يتطلب اتصال بلوتوث. اتصال لاسلكي، فقط ضع بطارية AAAA (متضمنة، عمر بطارية يصل إلى 12 شهرًا) في القلم، ثم تعمل بشكل مثالي. تصميم صغير للغاية، مناسب للسفر فقط. كتاب أو حقيبة أو جيب – قم بتثبيته وحملها في أي مكان.

ما تحصل عليه: قلم لونزين النشط (مع رأس صلب)، إعادة تعبئة رأس إضافية، أداة رأس بديلة، بطارية AAAAA، دليل ترحيب، ضمان لمدة عام واحد، ضمان استرداد الأموال لمدة 90 يومًا وخدمة عملاء ودودة.

يمكنك الحصول على القلم من هنا

جهاز تحكم الألعاب اللوحي محمول من PUBG L1R1

السعر: 173 ريال

المواصفات:

محرك كهربائي مدمج عالي التردد، معدل إطلاق 4 ترددات

وسادة مطاطية ناعمة لحماية الهاتف المحمول

شعور زر ماوس الألعاب

تصميم مريح لقبضة مريحة

عمر بطارية طويل

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

فارة اوبتيكال لاسلكية بـ7 ازرار صامتة

السعر: 54.50 ريال

المواصفات:

【نقرة متينة بدون صوت】 نقرة صامتة وموثوقة من الأزرار على اليسار واليمين، لمنع الإزعاج لك وللآخرين، ولتبقيك مركزًا. وهي مثالية للأماكن العامة مثل المكتبة والمكتب وغرفة المعيشة والمقاهي وغيرها. اجتازت أيضًا اختبار الضغط على المفاتيح 5,000,000 مرة وتعمل بشكل جيد.

【ناقل حركة 2.4 جيجابايت ومفتاح 5 نقطة لكل انش】 وصّل وشغّل! لا حاجة لأي برنامج تعريف. 5 مستويات لكل انش (2400، 2000، 1600، 1200، 800) لتغيير سرعة الحركة بحرية كما يمكن أن تلبي احتياجات كل من اللعب والمكتب. نقل أكثر أمانًا ودقة مع نطاق لاسلكي يصل إلى 15 متر / 50 قدم دون تدخل.

【تصميم مريح ومفتاح ليد】 تصميم انسيابي مثالي يمنحك شعورًا مريحًا حتى بعد ساعات طويلة من الاستخدام. كما يمكن تشغيل الضوء الأزرق عن طريق زر التبديل في الأسفل مما يقدم لك شعورًا باللعب والعمل في المكتب.

【أوضاع توفير الطاقة متعددة المراحل】وظيفة النوم التلقائي – سيكون الماوس اللاسلكي في وضع النوم إذا لم يتم استخدامه بعد 8 دقائق لتوفير الطاقة، اضغط ببساطة على أي زر لإيقاظه. يمكن كذلك استخدام زر التشغيل☀ / تشغيل / إيقاف الإضافي في الأسفل للتحكم في ثلاثة خيارات: تشغيل / إيقاف / مصابيح ليد.

【توافق واسع】متوافق مع معظم الأنظمة بما في ذلك ويندوز 7 / 8 / 10 / اكس بي، فيزتا، 7 / 8، ماك، لينكس. مناسب للكمبيوتر والنوت بوك واللاب توب والكمبيوتر المكتبي وأجهزة ماك بوك وغيرها من الأجهزة التي تحتوي على منفذ يو اس بي.

يمكنك الحصول على الفارة من هنا

أخف فارة بالعالم جلوريوس موديل او-ماينوس بإضاءة ار جي بي

السعر: 236 ريال

المواصفات:

Brand : null

اللون : اسود

نوع الماوس : ماوس الليزر

طرق الاتصال : يو اس بي

متوافق مع : بي سي ولابتوب

Model Number : model 0 minus

يمكنك الحصول على الفارة من هنا

سماعة الألعاب Innoo Tech Gaming Headset-PS4

السعر: 125.60 ريال

المواصفات:

مايكروفون بتقنية إلغاء الضوضاء】توفّر سماعة الرأس بلاي ستيشن 4 (سماعات اللعب) هذه خاصية إلغاء الضوضاء بدقة حتى تتمكن من الدردشة مع زملائك اللاعبين بوضوح فائق. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بوقتك الشخصي الثمين بدون التواصل مع لاعبين آخرين، يمكنك إيقاف تشغيل الميكروفون عن طريق قلب المفتاح.

[50 ملم تمنحك صوتًا محيطيًا] سواء كنت منغمسًا في لعبة غاد اوف وور أو ترغب في سماع حركة أعدائك في فورتنايت أو بابجي أو سي اس: جو، فإن ارتداء سماعة رأس احترافية مخصّصة للألعاب يعدّ أمرًا مهمًا. مزودة بمحرك 50 ملم، توفر سماعة رأس بلاي ستيشن 4 (سماعة رأس اكس بوكس وان) من انيار صوتًا محيطيًا بشكل لا يصدق لكل من الألعاب والموسيقى.

【تصميم مريح ومواد ممتازة】 عادة ما يلعب محترفو الألعاب لساعات عديدة، لذا فإن الراحة هي العامل الرئيسي عند اختيار سماعات رأس اكس بوكس وان. لقد اختبرنا سماعات الرأس الخاصة بنا لعدة سنوات على مئات من الرؤوس المختلفة، ويضمن الحزام القابل للسحب ووسادة الأذن جيدة التهوية أن كل لاعب سيستمتع بالراحة المثلى عند ارتداء سماعات الرأس المثلى بلاي ستيشن 4.

【منصّة توافق واسعة】سماعة رأس الألعاب هذه المزودة بمقبس صوتي 3.5 ملم متوافقة مع أجهزة الحاسوب الشخصي وأجهزة بلاي ستيشن 4 وجهاز اكس بوكس وان (يرجى ملاحظة: الطرز الأحدث تحتوي على مقبس سماعة الرأس، والأقدم تستلزم محوّلًا كهربائيًا.)، نينتندو سويتش (صوت)، نينتندو نيو3DS LL/3DS (صوت)، نينتندو 3DS LL/3DS (صوت).

【فريق خدمات ما بعد البيع موثوق به】 كل سماعة رأس لبلاي ستيشن 4 (سماعة ألعاب) من انيار، سوف تمر بعملية اختبار صارمة للجودة قبل إرسالها. نعد عملاءنا بتقديم أفضل جودة لسماعات اللعب. إذا كان لديك أي سؤال أو مشكلة، فلا تتردد في التواصل مع فريق دعم ما بعد البيع لدينا. سوف نقوم بالرد عليك في غضون 24 ساعة.

يمكنك الحصول على السماعة من هنا

محرك اقراص صلبة بتخزين دبليو دي اليمنتس للكمبيوتر الشخصي

السعر: 322.69 ريال

المواصفات:

مساحة إضافية لفيدوهاتك وموسيقاك وصورك وملفاتك.

توصيل وتشغيل فوري لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز

نسخة تجريبية مجانية من برنامج دبليو دي سمارت وير برو من أجل حماية أوتوماتيكية للبيانات السحابية

نقل سريع للبيانات بمنفذ يو اس بي 3.0

متوافقة مع ويندوز 10 أو 8.1، ريفورمات لنظام تشغيل ماك

يمكنك الحصول على محرك الأقراص من هنا

مجموعة 4 في 1 مكونة من مصباح ليد بـ 7 الوان مزين بطباعة بتصميم قمر ثلاثي الابعاد مخصص لتعلم القران الكريم من ساوث ليك

السعر: 79.20 ريال

المواصفات:

محاكاة سلسة لمصابيح ليد القمرية مصممة بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد عالية الجودة. السطح هو البيانات التفصيلية لسطح القمري التي جمعتها ناسا، وسعي لتحقيق أقصى قدر من الأصالة، مما يسمح لك بمراقبة حركة القمر من مسافة قريبة.

2. مادة مصباح ليد مصنوعة من مادة ايه بي اس + بي ايه سي، صديقة للبيئة بالكامل وغير سامة وقابلة للتحلل، وصديقة للبيئة وخالية من التلوث. السقالة الخشبية على الأرض تجعلك أقرب إلى المسافة بين القمر والبشر.

3. تصميم مخفي بذكاء، ضع منفذ الشحن واللمس في نفس الوضع. المس الجزء العلوي لتغيير لون المصابيح البيضاء الدافئة والباردة، موفرة للطاقة، ذات كفاءة عالية، تحمل رقائق LED، يمكن شحنها بالكامل خلال 1-2 ساعة من خلال واجهة يو اس بي، ويمكن استخدامها لمدة 8-12 ساعة أو أكثر حسب السطوع.

4. مع شحن يو اس بي منخفض الجهد ومصابيح ليد الموفرة للطاقة، يبقى المصباح باردًا حتى بعد الاستخدام لفترة طويلة، وينبعث منه ضوء ناعم لن يضر عينيك. وضع راديو اف ام مدمج، وضع قراءة القرآن، وضع بلوتوث، ضوء بارد/دافئ، وضع الإضاءة الملونة، بطاقة تي اف، بطارية قابلة لإعادة الشحن يمكن استخدامها في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو شحن المحول وما إلى ذلك.

5. الضمان: ضمان لمدة 18 شهرًا ضد عيوب التصنيع عند الشراء. تقديم الكفاءة للعملاء، تجربة التسوق المثالية هي أهم أولوياتنا.

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

زد تي اي نوبيا ريد ماجيك 6 برو

السعر: 3187 ريال

المواصفات:

معدل تحديث 165 هرتز

كوالكوم سناب دراغون 888

نظام التبريد متعدد الأبعاد ايس 6.0

ذاكرة رام 16 جيجابايت + ذاكرة روم 256 جيجابايت

بطارية 5050 مللي أمبير في الساعة | أزرار كتف | مساحة الألعاب

يمكنك الحصول على الهاتف من هنا

هاتف اسوس روغ فون

السعر: 4049 ريال

المواصفات:

شرائح ثنائية

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام

سعة تخزين 128 جيجا بايت

يدعم الإتصال بشبكات 5G

يمكنك الحصول على الهاتف من هنا

ديل لوحة مفاتيح بي اس/2 متوافقة مع – 3542

السعر: 48 ريال

المواصفات:

العلامة التجارية: Dell

التوصيل: PS/2

رقم الموديل: 3542

لوحة مفاتيح للألعاب: لا

لوحة مفاتيح عربية: لا

متوافق مع الهاتف المحمول: لا

يمكنك الحصول على لوحة المفاتيح من هنا

هاتف ريلمي 6 برو

السعر : 999 ريال

المواصفات:

كاميرا 6 64 ميجابكسل

شاشة فائقة النعومة 90 هرتز 6.6 بوصة FHD+ شاشة كاملة

سناب دراغون 720 جي

شاحن فلاش 30 واط

8 جيجابايت + 128 جيجابايت

يمكنك الحصول على الهاتف من هنا

ميكروفون لافالير احترافي من انفينيتو

السعر : 65.59 ريال

المواصفات:

جودة تسجيل احترافية: ميكروفون لا قطبي قابل للتعليق يعمل على الحد من الضوضاء الخلفية ويوفر صوتًا واضحًا. يمكنك أخيرًا إنشاء ملفات فيديو وصوت مثالية على هاتفك الذكي. بغض النظر عن مكان وجودك، لا يتطلب الحصول على الصوت الأصلي لميكروفون الهاتف الكثير من الجهد.

تصميم صغير لكنه قوي – مصنوع من غلاف معدني، مزيج من تصميم الموضة والتكنولوجيا، يوفر التصميم المتين والقوي الحماية المثالية لهذا الميكروفون. حجم خفيف الوزن وقابل للحمل من السهل أن يناسب جيبك ويوضع في أي مكان تقريبًا. يتضمن حقيبة تخزين مريحة لغايات النقل وتحمي الميكروفون من الفقدان والتلف.

[تصميم يتيح الاستخدام بدون الحاجة لاستخدام اليدين] يمكنك تثبيت مشبك العنق المعدني للميكروفون بالقميص أو ربطة العنق أو الجيب لاستعماله بدون الحاجة لاستخدام اليدين. نستخدم أجود المواد خفيفة الوزن لنضمن لك الراحة التامة بحيث لن تشعر بوجود الميكروفون.

متوافق مع معظم الأجهزة – هل تحتاج إلى ميكروفون محمول يمكنه العمل مع جميع أجهزتك؟ تم تصميم ميكروفون لافالاير ليتناسب مع الهواتف الذكية (ايفون واندرويد) وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات العاكسة ذات العدسة المفردة وكاميرات الفيديو وغيرها، ما يجعل جهازك ملحقًا ديناميكيًا للتسجيل الصوتي على الفور.

متعدد الوظائف – ميكروفون طية صدر السترة مناسب جدًا للمقابلات والمحاضرات والاستضافة والبث والبث الصوتي والدردشة عبر الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان. (مثل الفيسبوك، يوتيوب، الألعاب، مدونة فيديو، البث المباشر، تسجيل الصوت والفيديو، مؤتمرات الفيديو، مكالمات الفيديو، سكايب، فيديو الزفاف).

يمكنك الحصول على الميكروفون من هنا

تابلت الرسم الرقمي ايه 15 من فيك للرسم الرقمي

السعر: 198.40 ريال

المواصفات:

【مساحة رسم كبيرة 10 × 6 انش】مساحة رسم كبيرة جدًا، لن تشعر بعدم الراحة عند الرسم أو تحريك ذراعك.

【8192 مستوى لحساسية الضغط】يوفر القلم السلبي الخالي من البطارية 8192 مستوى حساسية الضغط استجابة دقيقة وسريعة وخط طبيعي دقيق. لا حاجة للشحن، يسمح بالرسم واللعب المتواصل.

【12 مفتاح اختصار قابل للتخصيص】12 مفتاح اختصار يوفر تجربة لمس مثالية. يمكن تخصيص الوظائف حسب طلبك، مريحة للتشغيل. تساعد عملية الرسم بشكل أكثر ملاءمة وكفاءة.

【جسم نحيف】السمك 9 ملم فقط، الوزن 570 غرام، عصري وقابل للحمل.

【واجهة من النوع سي 】تسمح واجهة النوع سي بالدخول والخروج في أي اتجاهين، أكثر ملاءمة وثباتًا.

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

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