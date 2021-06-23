تكنولوجيا: تابع أفضل العروض والخصومات المميزة من أمازون في يوم برايم

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هايبر اكس لوحة مفاتيح متوافقة مع بي سي – HX-KB4RD1-US/R1

السعر: 224.93 ريال

المواصفات:

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تابلت الرسم الجرافيكي والكتابة مع قلم اتش 320 ام من هيون

السعر: 299 ريال

المواصفات:

تابلت رسم جرافيكي مع قلم مزدوج الاغراض لتابلت انسبايرون انك اتش 320 ام – اقلب تابلت اتش 320 ام وارسم واكتب على شاشة ال سي دي للتابلت المطور بتقنية الورق الالكتروني اضغط على زر كلير اول الموجود على اللوحة لتجديد مساحة العمل والتركيز على التابلت حين يأتيك الإلهام أو فكرة لشيء ما مهم.

تابلت كتابة بشاشة ال سي دي مقاس 10.2 × 6.2 انش تابلت رسم مقاس 9 × 5.6 انش – مساحة عمل كبيرة تضمن لك تجربة رسم خالية من الهموم. هناك أيضًا حقيبة حمل واقية يمكن أن تحمي الشاشة من التعرض للخدوش، ويمكنها أيضًا حمل أجهزة التابلت لتحقق المزيد من الراحة لك. يتوفر تطبيق هيوان سكيتش الخاص بنا عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال بالمؤشر في التطبيق لحل مشكلة عدم وجود مؤشر في هاتف سامسونج المحمول للعثور على المزيد من الوظائف.

قلم بدون بطارية – يعرض قلم PW100 رسمك على شاشة التابلت، ويدعم الرسم على الجانب الآخر، حيث يمكنك الكتابة حوالي 50.000 مرة واستكشاف المزيد من التجارب الممتعة باستخدام أصابعك، اضغط بشكل خفيف وشديد بالتناوب مع قلم PW100 الخالي من البطارية في يدك لمشاهدة اختلاف الخطوط الناجمة عن مستويات حساسية الضغط 8192. فرشاة ديناميكية مع دعم إمالة ±60 درجة ستمنح الفنان تجربة رسم غامرة أكثر.

ضغط القلم 8192 – يمكنك الاستمتاع بخطوط ناعمة ودقيقة عند استخدام تابلت الرسم؛ معدل تقرير 266 نقطة موضع في الثانية ودقة قلم 5080 خط لكل انش، ضمان لمدة عام.