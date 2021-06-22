مطورة فورتنايت تطلق خدمات مكافحة الغش

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة دردشة صوتية مجانية وخدمات مكافحة الغش التي يمكن للمطورين تنفيذها في ألعابهم.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

ويتم تقديمها كجزء من مجموعة Epic Online Services المتاحة للاستخدام مع أي محرك ألعاب وتدعم ويندوز وماك ولينكس وإكس بوكس وبلاي ستيشن ونينتندو سويتش وأندرويد و iOS.

خدمة الدردشة الصوتية الجديدة عبارة عن منصة مشتركة. وتدعم كل من الدردشة الفردية والجماعية أثناء المباريات داخل اللعبة.

وعند استخدام الخدمة، يتم نقل البيانات الصوتية من خلال الخوادم الخلفية للشركة المطورة للعبة فورتنايت. وتتولى التقنية معالجة جميع ميزات مدى نطاق وجودة الخدمة.

اقرأ أيضًا: إعلانات فيسبوك للواقع الافتراضي تصاب بنكسة

وتقول Epic Games: إن التكنولوجيا قد تم دمجها واختبارها في المعركة في فورتنايت. ويوفر ذلك بعض التأكيد على أنها تستطيع التعامل مع ملايين اللاعبين في وقت واحد.

وإلى جانب الدردشة الصوتية، تضيف Epic Online Services أيضًا دعمًا لـ Easy Anti-Cheat، وهي خدمة مصممة لاستئصال الغشاشين وطردهم من الألعاب عبر الإنترنت.

وكانت Easy Anti-Cheat متاحة سابقًا لمطوري الجهات الخارجية لترخيص ألعابهم. ولكنها أصبحت الآن مجانية كجزء من خدمات Epic Games عبر الإنترنت. ومن المفترض أن تسمح للعديد من المطورين بالاستفادة منها.

اقرأ أيضًا: تعرف على عناصر مايو 2021 في فورتنايت

مطورة فورتنايت تطرح خدمات جديدة:

تحاجج Epic Games بأن برامج مكافحة الغش مثل هذه تزداد أهمية لأن المزيد من الألعاب توفر إمكانية اللعب المتقاطع بين أجهزة الحواسيب والمنصات الأخرى، ولأن برامج الغش غالبًا ما تكون متاحة بسهولة أكبر عبر جهاز الحاسب.

ومثل برامج مكافحة الغش الأخرى، يمكن أن تتسبب Easy Anti-Cheat أحيانًا في حدوث مشكلات لغير الغشاشين.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تصنيف البرامج البريئة على أنها برامج ضارة، لذا فهي بعيدة عن كونها الحل الأمثل.

ولكن مع استمرار الغش في التفشي ضمن العديد من أكبر الألعاب في العالم، فمن الصعب رفض امتلاك المطورين لأداة أخرى في جعبتهم.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام ميزة الدردشة المرئية داخل لعبة Fortnite

وتقوم الشركة المطورة للعبة فورتنايت بتضمين كلتا الخدمتين كجزء من مجموعة Epic Online Services. التي لا ترتبط بمحرك اللعبة الخاص بها أو واجهة المتجر.

علاوة على ذلك تقول الشركة: إنها تقدم الخدمات مجانًا بهدف تشجيع اعتماد أوسع لجميع عروض Epic Games وبناء قاعدة حسابات أكبر عبر المنصات للشركة وشركائها.