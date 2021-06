جميع تسريبات هاتف بيكسل 6 والنسخة الاحترافية منه

دبي - يزن راشد - بدأت تسريبات وصور هواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو بالظهور على الإنترنت، وهذا يعني اقتراب موعد صدورهم.

وقد ظهرت تسريبات حول وجود هاتف ثالث من عائلة هواتف بيكسل، ولكن لا يوجد مصدر موثوق يتحدث عنها بشكل مكثف.

اقرأ أيضًا: كيفية تثبيت جوجل كاميرا على هواتف أندرويد

إليكم الآن أهم الشائعات عن هواتف بيكسل الجديدة من جوجل.

التصميم والشاشة:

بحسب التسريبات التي جاءت من المسرب الموثوق فيه Kudos @jon_prosser who shared a rather good look at the #Pixel6Pro.



That being said, his depiction isn't that flawless...



Thus, I'm back to provide a more accurate look at this device + display size + dimensions + 360° video, on behalf of @digitindia 👇🏻https://t.co/SjL80zE2Ys pic.twitter.com/vF2lVyJKBN — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 20, 2021 فإن الهواتف تأتي بشاشة من نوع Amoled المميزة في دقة الألوان.

حيث يأتي بيكسل 6 بشاشة بدقة 1080p بحجم 6.4 بوصة ويأتي هاتف بيكسل برو بشاشة بحجم 6.7 ودقة QHD+.

اقرأ أيضًا: ما هو أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في عام 2021؟

ويعتمد الهاتفين على مستشعر بصمة تحت الشاشة بالإضافة إلى دعم الشاشة لمعدل تحديث 120 هرتز.

يختلف تصميم الهواتف عن العام الماضي في اختفاء مستشعر البصمة في الخلف بالإضافة إلى وجود شريحة جديدة ملونة أعلى الكاميرات في خلف الجهاز.

عدسات الكاميرا الجديدة:

تمتلك هواتف بيكسل أحد أقوى الكاميرات في هواتف أندرويد بشكل عام، وهي تنافس في أدائها آيفون في معالجته للصور.

تتبع الهواتف خطى العائلة، حيث يأتي هاتف بيكسل 6 المعتاد بكاميرا ثنائية، ولا توجد معلومات عن نوعية العدسات أو دقتها.

اقرأ أيضًا: كيف تستخدم المجلد الآمن في Google Photos

ولكن هواتف بيكسل 6 برو ستأتي بكاميرا ثلاثية العدسة، وتأتي العدسة الرئيسية بمستشعر بقوة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة الزاوية للغاية وعدسة 8 ميجابكسل للتقريب البصري.

وتأتي الكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة تمامًا، ولا توجد معلومات بعد عن المستشعر الخاص بها.

المعالج وأداء الهاتف:

توجد الكثير من الشائعات عن استخدام جوجل لمعالجها الخاص والذي يحمل اسم Whitechapel في الأجهزة القادمة.

وبحسب التسريبات فإن المعالج سيكون قريبًا في القوة من Snapdragon 888 الذي صدر هذا العام.

وتقدم شرائح جوجل الخاصة ميزة هامة في مجال معالجة الصور، حيث تسمح بدمج معالجين مختصين بالصور في المعالج الرئيسي.

وقد تستخدم جوجل شريحة Snapdragon 780 5G بدلًا من معالجها الخاص.

يمتلك الهاتف بطارية بحجم 4500 مللي أمبير في هاتف بيكسل 6 و بحجم 5000 مللي أمبير في هاتف بيكسل 6 برو.

ولكن على عكس هاتف بيكسل 5 فإن الجيل السادس من الهاتف سيأتي بتقنية شحن سريع ومراوح مبنية بداخله لزيادة التهوية، كما يأتي الهاتف بدعم للشحن اللاسلكي.

موعد الصدور والسعر:

عندما نتتبع دورة اصدار الهواتف السابقة، فإننا نجد أن الهواتف تصدر في أكتوبر هذا العام.

ولكن تقف مشكلة الشرائح والتصنيع أمام إصدار الهواتف، حيث قد تتسبب في تأجيل الهواتف نتيجة نقص أشباه الموصلات الإلكترونية.

أما من ناحية السعر، فمن المتوقع أن يقترب سعر بيكسل 6 من حد 700-800 دولار وأن يصل بيكسل 6 برو إلى سعر 1000 دولار تقريبًا.

تمتاز أجهزة بيكسل دائمًا بالأداء القوي المميز، وهذا بسبب استخدام الشركة لنسخة غير معدلة من الأندرويد.

وهذا يعني أنك تحصل على أنقى نسخة من الأندرويد على هواتف بيكسل، بالإضافة إلى جودة الكاميرا ومعالج تحسين الصور.

اقرأ أيضًا: نسخة ويندوز 11 المسربة تزعج مايكروسوفت