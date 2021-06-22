غوغل تسعى لإحداث نقلة نوعية في هواتف Pixel 6‎‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

تتواصل المحاولات للكشف عن مواصفات سلسلة هواتف ”بيكسل 6“ (Pixel 6) من شركة غوغل، بالإضافة إلى تسريب وتداول عدد من الصور الحقيقية للهواتف.

وتؤكد التسريبات أن شركة ”غوغل“ ستصدر، هذا العام، هاتفين، هما: بيكسل 6، وبيكسل 6 برو ، مع تسريبات غير مؤكدة حول وجود هاتف ثالث من هذه السلسلة إلا أنه لم يتم توثيق هذه المعلومة.

وقال حساب ”Onleaks“ الشهير بتسريباته الموثوقة إن الهواتف تأتي بشاشة من نوع Amoled المميزة في دقة الألوان، حيث يأتي ”بيكسل 6“ بشاشة بدقة 1080p بحجم 6.4 بوصة، ويأتي ”بيكسل 6 برو“ بشاشة بحجم 6.7 ودقة QHD+.

ويعتمد الهاتفان على مستشعر بصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى دعم الشاشة لمعدل تحديث 120 هرتز، فيما يختلف تصميم الهواتف عن العام الماضي في اختفاء مستشعر البصمة في الخلف، بالإضافة إلى وجود شريحة جديدة ملونة أعلى الكاميرات في خلف الجهاز.

وأشارت التسريبات إلى أن هواتف بيكسل 6 برو ستأتي بكاميرا ثلاثية العدسة، وتأتي العدسة الرئيسة بمستشعر بقوة 50 ميجابكسل مع عدسة واسعة الزاوية للغاية، وعدسة 8 ميجابكسل للتقريب البصري، وتأتي الكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة تمامًا، ولا توجد معلومات بعد عن المستشعر الخاص بها.



وبحسب التسريبات، قد تستخدم ”غوغل“ معالجها الخاص والذي يحمل اسم ”Whitechapel“ في الأجهزة المقبلة، وقد يكون المعالج قريبًا في القوة من Snapdragon 888 الذي صدر هذا العام.

وتقدم شرائح ”غوغل“ الخاصة ميزة مهمة في مجال معالجة الصور، حيث تسمح بدمج معالجين مختصين بالصور في المعالج الرئيس، وقد تستخدم ”غوغل“ شريحة Snapdragon 780 5G بدلًا من معالجها الخاص.

ويمتلك الهاتف بطارية بحجم 4500 مللي أمبير في هاتف ”بيكسل 6″، وبحجم 5000 مللي أمبير في هاتف ”بيكسل 6 برو“، وسيأتي بتقنية شحن سريع، ومراوح مبنية داخله لزيادة التهوية، كما يأتي الهاتف بدعم للشحن اللاسلكي.

ومن المتوقع أن يقترب سعر بيكسل 6 من 700-800 دولار، وأن يصل بيكسل 6 برو إلى سعر 1000 دولار تقريبًا.

