تكنولوجيا: أحدث شاشات الألعاب المصممة خصيصاً لدعم أجهزة Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت اليوم مجموعة من شاشات الألعاب المصممة خصيصاً لدعم مستخدمي أجهزة Xbox، كما تقدم أفضل دعم للإستفادة من مميزات جهاز Xbox Series X الجديد.

قامت شركة مايكروسوفت اليوم بالتوسع ببرنامج” Designed for Xbox” من خلال مجموعة جديد من الشاشات، التي تتضمن مميزات تستهدف دعم مستخدمي أجهزة Xbox، مع تقنية HDMI 2.1، وميزة معدل التحديث المتغير، مع دعم لتقنية HDR، ودقة 4K عند معدل 120Hz، وهي من المميزات التي تدعم أجهزة Xbox Series X / S الجديدة.

تأتي 3 من الشاشات الجديدة على الأقل بعلامة HDMI 2.1 التجارية، ومن بين هذه الشاشات إصدار Philips Momentum المميز بحجم 55 إنش.

وتدعم شاشة Momentum دقة عرض 4K عند معدل تحديث 120Hz، كما تدعم تقنية AMD FreeSync Premium Pro، أيضاً تأتي الشاشة بنمط مخصص صورة داخل صورة، وتدعم DisplayHDR 1000.

كما تؤكد عملاق البرمجيات على تعاونها مع Philips لتطوير الشاشة للإستفادة من مميزات Xbox Series X / S بشكل أفضل، كما تنطلق الشاشة للأسواق العالمية في صيف هذا العام بسعر 1600 دولار.

أيضاً قدمت Asus شاشة بحجم 43 إنش ودقة 4K ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم تقنية AMD FreeSync Premium Pro، وDisplayHDR 1000.

كما تعد الشاشة إصدار خاص لأجهزة Xbox مع نمط خاص لأجهزة الألعاب، مع إعدادات للألوان والتباين ونغمات الألوان تدعم التخصيص، ومن المقرر أن تتوفر في أكتوبر بسعر 1399 دولار.

أيضاً تأتي شاشة Acer Xbox بحجم 28 إنش، وتدعم دقة عرض 4K مع معدل تحديث 120Hz، وسرعة إستجابة 1 مللي ثانية، كما تأتي بتقنية DisplayHDR 400، وتدعم AMD FreeSync Premium Pro.

كما تضم الشاشة مفتاح KVM مدمج للتبديل السريع بين أجهزة الحاسب المتصلة من خلال لوحة مفاتيح واحدة وفارة وأيضاً إعدادات الشاشة، وتقدم Acer شاشة الألعاب XV282K KV Xbox بسعر 950 دولار.

المصدر

اعلان





