تكنولوجيا: أفضل العروض والخصومات المقدمة من أمازون في يوم برايم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل عروض وخصومات أمازون المقدمة اليوم في Prime Day للعام 2021، والتي تتوفر بشكل خاص اليوم لمشتركي خدمة برايم.

انضم إلى خدمة amazon prime اليوم من هنا وتمتع بميزة التوصيل المجاني السريع في يوم برايم، مع مجموعة من العروض والخصومات لمنتجات متنوعة، كما يمكنك أن تتمتع بمتابعة محتوى مميز من الأفلام والمسلسلات حصرياً لمشتركي الخدمة، حيث تتوفر الخدمة بشكل مجاني لمدة 30 يوم، ومن ثم تتوفر الخدمة بإشتراك شهري بقيمة 16 ريال.

هاتف Galaxy M12 بسعة 64 جيجا بايت

السعر: 549 ريال

المواصفات:

شاشة انفينيتي

كاميرا خلفية رباعية

معالج ثماني النوى مع ذاكرة 4 جيجا بايت رام ، وسعة تخزين 64 جيجابايت

بطارية سعة 6000 ميلي امبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 15 واط.

الحماية

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هاتف شاومي Poco F3 بشريحتين وسعة 256 جيجا بايت

السعر: 1423 ريال

المواصفات:

الشاشة: شاشة AMOLED 6.67 بوصة FHD+ شاشة منقطة، دقة 2400 × 1080، معدل تحديث 120 هرتز، زجاج غوريلا كورنينج 5 أمامي

كاميرا ثلاثية: 48+8+5 ميجابكسل 4K 30 إطار في الثانية، كاميرا سيلفي 20 ميجابكسل

المعالج: كوالكوم سنابدراجون 870 5G (7 نانومتر)، حتى 3.2 جيجاهرتز، معالج ثماني النواة عالي الأداء

البطارية: 4520mAh (النوع) تدعم 33W الشحن السريع

مخرج دوبلي اتموس مضخّم بواسطة صندوق مكبر صوت مزدوج

يمكنك الحصول على هاتف Poco F3 من هنا

قفل ذكي من اوغست مزود بواي فاي (أحدث طراز الجيل الرابع)

السعر: 782.86 ريال

المواصفات:

مفتاح يعمل في كل مكان. اقفل الباب الأمامي. وافتح الجهاز. من أي مكان.

يتم توصيله مباشرة بمجرد إخراجه من الصندوق. لا يتطلب القفل الذكي واي فاي من أوغست جسر إضافي للاتصال بشبكة واي فاي، لذلك ستحصل على صوت كامل ووظائف الوصول عن بعد بدون أي فوضى. يتطلب شبكة واي فاي 2.4 جيجاهرتز.

قم بترقية قفلك الحالي. يتم ربطها بسهولة بمسمار القفل الموجود داخل الباب – حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام مفاتيحك الحالية.

لا تتعثر بمفاتيحك ضد الكشف التلقائي عند وصولك وفتح الباب. يمكنك القفل التلقائي عند إغلاق الباب.

أرسل مفاتيح آمنة إلى الأصدقاء أو العائلة أو الأشخاص الذين تثق بهم على الفور، كل ذلك من تطبيق أغسطس. إلغاء الوصول في أي وقت.

يمكنك اختيار التحقق من القياسات الحيوية لاستخدام بصمة هاتفك الذكي أو التعرف على الوجه كشهادة أمان إضافية قبل تشغيل القفل عن بعد.

قفل ذكي الجيل الرابع من أغسطس، الآن أصغر بنسبة 45%.

يمكنك الحصول على القفل الذكي من هنا

جهاز تابلت بقرص رسم لاسلكي مقاس 10.5 انش

السعر: 364.99 ريال

المواصفات:

يتمتع باتصال لاسلكي لكل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والاندرويد — كما يتميز بجهاز استقبال لاسلكي يو اس بي 2.4 جي، تابلت هيون انسبايروي كيو 620 ام يحررك من حزم كابلات البيانات، مما يضمن لك رسم حر بدون حدود. بالإضافة لتمتعه بنطاق لاسلكي 5 – 10 متر. فضلًا عن دعمه لنظام تشغيل ويندوز 7 أو أحدث ونظام تشغيل ماك او اس 10.12 أو أحدث، اندرويد 6.0 أو أحدث.

جهاز تحكم متعدد الوظائف مع 8 مفاتيح ضغط قابلة للتخصيص – الوظيفة الافتراضية: تكبير وتصغير اللوحة، التمرير لأعلى وأسفل، فرشاة التكبير والتصغير، حيث أن جميعها يعمل بشكل مختلف مع برامج الرسم المختلفة، كما يمكنك أيضًا تخصيصها حسب رغبتك الخاصة. يتضمن 8 مفاتيح ضغط قابلة للتخصيص، حيث يدعم القرص تخصيص وظيفة الزر عندما يكون هناك برنامج تشغيل، ويمكن استخدام الوظيفة الافتراضية فقط بدون برنامج تشغيل.

يتضمن 8192 مستوى من حساسية الضغط، حيث يتميز بقلم لمس ستايلس بدون بطارية مع إمالة ±60 درجة وسرعة قراءة 266 نقطة في الثانية ودقة كتابة يدوية 5080 خط لكل انش، كما يتمتع بتصميم مريح مبرد ومغطى، كما يتميز بعملية معالجة جديدة للسطح المغطى، لا تلوث بصمات الأصابع، يوفر تجربة رسم أقرب ما يمكن إلى الحقيقة. يتوفر تطبيق هيون سكيتش الخاص بنا عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال بالمؤشر في التطبيق لحل مشكلة عدم وجود مؤشر في هاتف سامسونج المحمول للعثور على المزيد من الوظائف. تبلغ سماكة التابلت كيو 620 ام: 8 ملم. الوزن الصافي: 666 غرام

بطارية بعمر استخدام 20 ساعة ووظيفة إضاءة ليد — يمكن شحن قرص انسبايروي كيو 620 ام عبر مصدر طاقة 5 فولت 500 ميلي امبير أو 5 فولت 1 امبير، والحصول على شحن كامل، حيث بإمكانك التمتع بحوالي 20 ساعة من الاستخدام وذلك بعد شحن سريع 1.2 ساعة مع مصدر طاقة 5 فولت 1 امبير، كما يتميز بوضع استعداد يصل حتى 6 أشهر، كما يتمتع ببطارية بسعة 1100 ميلي امبير. يوجد مصباح ليد مدمج في مفاتيح الضغط الثمانية على التوالي. والتي يمكن أن تشير إلى طاقة البطارية المتبقية، بطارية منخفضة، واستهلاك الطاقة في الوقت الحقيقي.

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك وبرامج الفنون الرقمية السائدة: ادوبي فوتوشوب واليستريتر وكوريل بينتر ومانغا ستوديو وكليب ستوديو وزد برش وكريتا وجيمب وغيرها، تقدم علامة هيون التجارية.

يمكنك الحصول على الجهاز اللوحي من هنا

شاشة رسم كامفاس برو 20 بتقنية اتش دي

السعر: 2011 ريال

المواصفات:

قلم بدون بطارية مزود بخاصية الإمالة: يأتي مع 8192 مستوى من ضغط القلم، قلم PW500 خالٍ من مشاكل إعادة الشحن، موفر للطاقة وصديق للبيئة. ؛ بالإضافة إلى ±60 درجة من التعرف على الإمالة الطبيعية، يمكنك الحصول على تجربة رسم طبيعية وأكثر دقة.

المنطقة النشطة: تأتي شاشة كامفاس برو 20 بتصميم كبير كشاشة GT-191 V2، التي توفر مساحة أكبر لابتكار حر. تأتي مع 8 مفاتيح اختصار قابلة للتخصيص وشريط لمس واحد على جانبي الشاشة.

100% الفضاء اللوني المعياري أحمر وأخضر وأزرق: يمكن أن يوفر التدرج اللوني المعياري أحمر أخضر أزرق بنسبة 100% 16.7 مليون لون، ليوفر تأثيراً رائعاً للون ويقلل اختلافه بشكل كبير يأتي بمعدل تقرير 266 نقطة في الثانية، لتتمكن من الحصول على أداء أفضل واستجابة أسرع عند العمل على شاشة القلم.

حامل قابل للتعديل: يمكن ضبط الحامل المريح والمتين بالزوايا المفضلة لديك من 20 إلى 80 درجة. عند عدم الاستخدام، يمكن طي الحامل ليصبح قطعة مسطحة ورفيعة، يسهل حمله في أي مكان.

التوافق: أنظمة التشغيل المدعومة لهذا الجهاز كما يلي: ويندوز 7 أو أحدث، ماك او اس 10.12 أو أحدث. كما أنه متوافق مع البرامج السائدة مثل ادوبي فوتوشوب وكليب ستوديو وبينت تول ساي وأكثر من ذلك؛ توفر هيون ضماناً لمدة عام.

يمكنك الحصول على الشاشة من هنا

لوحة مفاتيح هايبر اكس – بي سي – HX-KB4RD1-US/R1

السعر: 224.93 ريال

المواصفات:

العلامة التجارية : هايبر اكس

اللون : اسود

لغة لوحة المفاتيح : انجليزي

تشمل البطاريات : null

طرق الاتصال : يو اس بي

متوافق مع : بي سي

Model Number : HX-KB4RD1-US/R1

شيري ام اكس ريد

يمكنك الحصول على لوحة المفاتيح من هنا

جهاز Surface Laptop 3

السعر: 4499 ريال

المواصفات:

المنصات: ويندوز 10

اللون: اسود ميت

نظام التشغيل: ويندوز

سعة القرص الصلب: 256 جيجابايت

حجم الشاشة: 13 – 13.9 انش

نوع المعالج:انتل كور i7- (الجيل العاشر)

قارئ بطاقة الذاكرة الخاصة بالمحطة الأساسية: لا

شاشة بخاصية اللمس بحجم 13.5 إنش

سعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة 16 جيجا بايت رام

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

فارة الألعاب LOGITECH G LIGHTSPEED G603

السعر: 249 ريال

المواصفات:

مستشعر ألعاب هيرو: يوفر مستشعر ضوئي هيرو أداءً رائدًا وكفاءة تصل إلى 10 أضعاف ؛ توفر فارة الألعاب G603 دقة واستجابة مع حساسية تصل إلى 12000 نقطة في البوصة

تقنية LOGITECH G LIGHTSPEED اللاسلكية: تمنحك تقنية LIGHTSPEED اللاسلكية فائقة السرعة تجربة ألعاب سريعة. توفر فارة الألعاب اللاسلكي G603 استجابة لا تصدق مع معدل تقرير فائق السرعة يبلغ 1 مللي ثانية

إدارة الأداء: تسمح لك الفارة اللاسلكية G603 بالتبديل بسهولة بين الوضع المرتفع والمنخفض بسهولة للتقارير بسرعة 8 مللي ثانية وعمر بطارية أطول يصل إلى 18 شهرًا باستخدام بطاريتين مقاس AA

اتصال مزدوج: يسمح لك LIGHTSPEED و بلوتوث بالتبديل بسهولة بين جهازي كمبيوتر بضغطة زر

الراحة وكفاءة الطاقة: قم بتخصيص فارة الكمبيوتر اللاسلكية G603 للحصول على الوزن المناسب والتوازن والراحة باستخدام بطارية واحدة أو بطاريتين فقط ؛ توفر فارة ألعاب الكمبيوتر G603 ما يصل إلى 500 ساعة من اللعب المستمر على بطاريتين مقاس AA.

يمكنك الحصول على فارة الألعاب من هنا

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