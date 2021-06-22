تكنولوجيا: هاتف Lenovo K13 Note ينطلق برقاقة Snapdragon 460

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو رسمياً اليوم عن هاتف Lenovo K13 Note الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 460 وسعر 170 دولار.

يتميز هاتف Lenovo K13 Note بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 460، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً تقدم لينوفو هاتف K13 Note بتصميم من البلاستيك مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما يدعم هاتف Lenovo K13 Note بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ويبدأ سعر الهاتف من 170 دولار.

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