الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام قادمة، حيث يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع نهاية أيام هذا الأسبوع، ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، يكون حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ويكون حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يومي الأربعاء والخميس، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد أيضا، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة حتى الاثنين

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وحتى يوم الاثنين المقبل، سوف يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.