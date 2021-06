كلوب هاوس يبني ميزة الدردشة النصية

دبي - يزن راشد - يبدو أن تطبيق كلوب هاوس – الذي جعل كل منصة تقنية أخرى من سبوتيفاي إلى فيسبوك تتدافع لإنشاء وظائف مقلدة – يتخذ خطواته الأولى بعيدًا عن التجارب الصوتية المباشرة.

ومن الواضح أن الشركة قامت عن طريق الخطأ بتسريب ميزة المراسلة، تسمى Backchannel، إلى بعض المستخدمين في أواخر الأسبوع الماضي.

واستنادًا إلى العديد من التغريدات التي تم تداولها (بما في ذلك تسجيل الشاشة)، تعد Backchannel وسيلة واضحة للمستخدمين للدردشة عبر النص بدلاً من الصوت.

ويبدو أنه لم تتم So @Clubhouse sends us all a notification that Backchannel enabled. It's not in the release notes, and it doesn't work. Right after @SpotifyGrnroom is launched by @Spotify pic.twitter.com/YTBjuadKqP — Duc Vu (@LSMav) June 18, 2021 إلى الميزة على الإطلاق في ملاحظات إصدار التطبيق، ويبدو أن ما تم طرحه Hmmph pic.twitter.com/XHETgkXzOK — Duc Vu (@LSMav) June 18, 2021 .

وليس من الواضح مقدار الوقت الذي كان هذا الإصدار من Backchannel موجودًا، ولكن يبدو أن كلوب هاوس @Clubhouse with another case study on how to get customer feedback (and generate superfan excitement) with rolling out aspects of a feature for a few minutes then rolling them back.



In this case, it was the Backchannel chat feature.



🧵👇 for my PM and User/Creator takes. pic.twitter.com/Wdk9wKM8X7 — Soumeya Benghanem (@soumeya) June 19, 2021 بسرعة.

اقرأ أيضًا: تويتر تتيح الوصول إلى الغرف الصوتية عبر الويب

وقال متحدث باسم كلوب هاوس: كجزء من عملية بناء منتجاتنا، تستكشف الشركة بانتظام الميزات المحتملة وتختبرها. وتصبح هذه الوظائف أحيانًا جزءًا من التطبيق، وأحيانًا لا تصبح كذلك. ونحن لا نعلق على الميزات المحتملة.

ومن غير الواضح حجم الطرح لأن الميزة كانت عامة لفترة وجيزة من الوقت.

ويجعل ذلك من الصعب قياس ما إذا كان قد تم رصدها فقط من قبل عدد قليل من المستخدمين الذين تصادف أن يكون التطبيق مفتوحًا في ذلك الوقت، أو إذا كان الغرض منها هو ظهورها كإصدار تجريبي محدود فقط.

كلوب هاوس يبني Backchannel:

بينما كانت شاشة Backchannel فارغة تمامًا دون وجود مربع إدخال نصي، يبدو أن الشركة تعمل على بناء ميزة الدردشة النصية التي ناقشها الرئيس التنفيذي للشركة سابقًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سابقًا: أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون الرسائل المباشرة طوال الوقت. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تعميق الصداقات والعلاقات مع الناس والقيام بكل أنواع الأشياء الأخرى. وأعتقد أن هذا شيء يجب أن نمتلكه.

وأوضح الشريك المؤسس لكلوب هاوس أن بناء الميزة لتناسب حالات استخدام التطبيق لن يكون أمرًا مبتذلًا ولن يحدث على الفور. كما رفض الإفصاح عما إذا كان التطبيق يضيف رسائل مباشرة فردية أم ميزة دردشة نصية جماعية أكثر انفتاحًا.

ويقدم تطبيق سبوتيفاي المقلد الجديد Greenroom غرفة الدردشة النصية المباشرة الخاصة به التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها عن طريق التمرير مباشرة في التطبيق، مما يمنحه القليل من المرونة التي لا يوفرها كلوب هاوس حتى الآن.