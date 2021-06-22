ستارلينك قد توفر تغطية عالمية في شهر سبتمبر

دبي - يزن راشد - قالت جوين شوتويل رئيسة شركة SpaceX إن وحدة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة لشركة إيلون ماسك تتوقع أن تكون قادرة على توفير تغطية عالمية مستمرة بحلول شهر سبتمبر ولكنها تحتاج بعد ذلك إلى الحصول على موافقات تنظيمية.

وجاءت تصريحات شوتويل خلال مشاركتها في مؤتمر تكنولوجي لمجموعة Macquarie Group عبر البث الشبكي.

وقالت: لقد نشرنا بنجاح 1800 قمر صناعي أو نحو ذلك. وبمجرد وصول كل هذه الأقمار الصناعية إلى مدارها التشغيلي، سيكون لدينا تغطية عالمية مستمرة. لذا يجب أن يكون ذلك مثل الإطار الزمني لشهر سبتمبر. ولكن بعد ذلك لدينا عمل تنظيمي للذهاب إلى كل بلد والحصول على الموافقة لتقديم خدمات الاتصالات.

وأوضحت شوتويل أن ستارلينك، التي قالت إنها تخطط لنشر 12000 قمر صناعي في المجموع بتكلفة نحو 10 مليارات دولار، تقدم حاليًا خدمات تجريبية في 11 دولة.

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وقال ماسك في شهر مايو: إن شبكة الأقمار الصناعية تلقت أكثر من 500 ألف طلب مسبق لخدمة الإنترنت الخاصة بها ولا تتوقع أي مشاكل فنية في تلبية الطلب.

ووافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية هذا العام على خطة شركة SpaceX لنشر بعض أقمار ستارلينك في مدار أرضي منخفض عما هو مخطط له. وذلك من أجل توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة للأشخاص الذين يفتقرون حاليًا إلى الوصول.

التغطية العالمية من ستارلينك:

تعتبر ستارلينك واحدة من عدد متزايد من صانعي الأقمار الصناعية الصغيرة. والتي تشمل أيضًا Kuiper من شركة أمازون وشركة OneWeb البريطانية وشركة Blue Canyon.

وعلى صعيد متصل قدمت شركة SpaceX مستندات تنظيمية تطلب الإذن بإجراء ما لا يقل عن ست عمليات إطلاق لأقمار ستارلينك من منشآتها في الساحل الشرقي.

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ويلمح ذلك إلى أن شركة SpaceX تستمر في العمل على إعادة تفعيل منصة إطلاق الساحل الغربي الوحيدة للشركة.

وفي الشهر الماضي، اجتازت ستارلينك معلمًا رئيسيًا مع إطلاق شركة SpaceX رقم 28 الناجح للأقمار الصناعية. وأكمل ذلك بشكل فعال وضع أول 1600 قمر صناعي.

ومن الناحية الفنية، يعمل نحو 1100 من هذه الأقمار الصناعية. بينما لا يزال 530 من هذه الأقمار الصناعية الأخرى قيد المعالجة. وذلك من أجل تعزيز أنفسها إلى مداراتها النهائية.

وبمجرد أن تكمل جميع الأقمار الفضائية الموجودة في المدار هذه العملية. تتمكن كوكبة ستارلينك من توصيل الإنترنت دون انقطاع لأي شخص على وجه الأرض تقريبًا.