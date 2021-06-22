تسلا وتيك توك بين أسرع الشركات نمواً في 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهد العام الماضي منافسة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا، حيث تمكنت بعض الشركات من تحقيق مكاسب كبيرة، فيما تراجعت بعض الشركات.

وتٌعتبر “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية وتطبيق “تيك توك” الصيني من بين أسرع الشركات نمواً خلال العام الفائت، وفقاً لتصنيف “كانتار”

وضمت نسخة 2021 من تصنيف “براندز توب 100” لأقوى العلامات التجارية، للمرة الأولى كلاً من برنامج “زووم”، أحد رموز تعميم العمل مِن بُعد وإجراءات الحجر، ومنصة “سبوتيفاي” الصوتية، وشركتي “نفيديا” و”إيه إم دي” لصناعة الرقائق.

ويستند التصنيف على الأداء المالي ورأي المستهلكين.

ولاحظ خبراء “كانتار” أن هذه العلامات التجارية “تمكنت من التصرف إزاء أزمة كوفيد ومن الإفادة من التطلعات الجديدة التي ولدتها”.

ونقل البيان عن ماري أغات نيكولي من “كانتار” قولها “كان عام 2020-2021 قياسياً لنمو العلامات التجارية، على الرغم من أنه كان صعباً لعدد منها. وأظهرت دراستنا أن العلامات التجارية القوية تحقق عوائد فائقة للمساهمين. وهي أكثر مرونة وتتعافى بشكل أسرع”.

“أمازون” و”أبل”

وحافظت شركتا “أمازون” و”أبل” العملاقتان اللتان تزيد قيمتهما عن نصف مليار دولار، على مركزيهما في مقدّم الترتيب الذي هيمنت عليه العلامات التجارية الأمريكية (56 من أفضل 100).

وحلت “علي بابا” سابعة في الترتيب معززة مكانتها في المركز الثاني بين شركات التوزيع بعد “أمازون”.

وسجلت “تسلا” النمو الأقوى، إذ حققت 42,6 مليار دولار، بزيادة 275٪ مقارنة بعام 2020، وهي تالياً إحدى العلامات التجارية الخمس التي ضاعفت قيمتها، إلى جانب “تيك توك” وثلاث شركات صينية أخرى.

ولاحظ خبراء “كانتار” أيضاً النمو القوي للشركات التي توفر حلولاً قائمة على الاشتراك، مثل “سبوتيفاي” و”إكس بوكس” و”ديزني” و”نتفليكس”