لماذا علّق العلماء أجهزة كمبيوتر صغيرة على الحلزونات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - إنها ليست أسماك قرش مع أشعة الليزر، ولكن العلماء علقوا أجهزة كمبيوتر أصغر من حجم الكشتبان على نوع من الحلزون في جنوب المحيط الهادئ لمعرفة كيف تجنبوا المفترس العنيف الذي أدى إلى انقراض 50 نوعاً آخر.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه..

تشير النتائج إلى أنّ Partula hyalina ، وهو حلزون الأرض الاستوائية ، كان قادراً على تجنب حلزون الذئب الوردي من خلال العيش في أجزاء مضاءة بنور الشمس من حافة الغابات في جزر مجتمع جنوب المحيط الهادئ واستخدام قوقعته البيضاء التي تعكس الضوء ، بدلاً من امتصاصه.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة ديفيد بلاو في بيان: “تمكنا من الحصول على بيانات لم يتمكن أحد من الحصول عليها”. “وذلك لأننا استخدمنا نظام حوسبة صغير بما يكفي للالتصاق على الحلزون.”

الكمبيوتر ، المعروف باسم Micro Mote Michigan ، أو M3 ، هو “أصغر كمبيوتر في العالم” ويعمل كنظام استشعار ذكي.

لديه خلايا شمسية تعمل على تشغيل بطاريته من خلال الضوء المحيط ، لذلك يمكن تشغيله نظرياً، إلى الأبد.

في محاولة لدراسة p. hyalina ، استخدم الباحثون 50 M3s وقاسوا مستويات الضوء من خلال رؤية مدى سرعة شحن بطارية M3.

تم لصق M3 على صدف حلزونات الذئب الوردية وعلى أعلى وأسفل الأوراق حيث يستريح p. hyalina.

ووجد الباحثون أنّ المنطقة الواقعة على حافة الغابات التي يتردد عليها P. hyalina تتلقى “في المتوسط 10 مرات أكثر من ضوء الشمس” في ساعة الظهر من حلزون الذئب الوردي.

وجدنا أنّ مجموعات p. hyalina الموجودة في تاهيتي تقتصر على موائل حافة الغابات ، حيث يتعرضون بشكل روتيني لمستويات إشعاع شمسي أعلى بكثير من تلك التي يتحملها المفترس ، ” كتب الباحثون في الدراسة.

“قد يتطلب البقاء على المدى الطويل في تاهيتي لهذا النوع من الحلزونات، حفظاً استباقياً لحواف الغابات الشمسية ، وتوضح دراستنا فائدة أجهزة الاستشعار الذكية المصغرة في بيئة اللافقاريات وحفظها.”

يعتبر p. hyalina نوعاً ضعيفاً ، وفقاً للتنوع البيولوجي للجزيرة.

تم التعرف على حلزون الذئب الوردي ، الذي يقتات على الحلزونات الأخرى ، من قبل علماء الزراعة في عام 1974 ، لكنه قضى على جميع الأنواع الأخرى من الحلزون في الجزر باستثناء خمسة أنواع أخرى.

وأضاف ديارميد أو فويل ، أستاذ علم البيئة والبيولوجيا التطورية وأمين متحف U-M لعلم الحيوان والمؤلف المشارك للدراسة في البيان: “لم تواجه حلزونات الأشجار المتوطنة أبداً مفترساً مثل حلزون الذئب الوردي الغريب قبل التعرف عليه”.

“يمكنه تسلق الأشجار ودفع معظم سكان الوادي بسرعة إلى الانقراض المحلي.”