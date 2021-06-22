تكنولوجيا: هاتف Oppo القادم يدعم معدل تحديث 120Hz ويضم معالج SD768G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات التي نشرت في الصين اليوم إلى خطط Oppo لإطلاق هاتف جديد يدعم معدل تحديث 120Hz ويضم معالج SD768G، كما يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

كانت شركة Oppo قد قدمت هاتف OPPO K9 5G خلال الشهر الماضي في السوق الصيني برقاقة معالج Snapdragon 768G، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف.

ولقد إستعرضت التسريبات الكثير من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي، حيث يضم الهاتف شاشة AMOLED E1 Pro بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 768G، أيضاً يتميز الهاتف بذاكرة LPDDR4x.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بمستشعر Samsung GW3 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50W، ويضم مكبر صوتي واحد، كما يدعم تقنية Dolby panoramic الصوتية، مع مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

كما كشف مصدر التسريبات عن قياسات هاتف Oppo القادم الذي يتميز بسماكة 7.9مم، ووزن 174 جرام، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن ينطلق الهاتف بمستوى تسعير 386 دولار.

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