تكنولوجيا: هاتف Galaxy M22 يدعم 25W وينطلق بشاحن 15W في محتوى الصندوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy M22 في قاعدة بيانات FCC مؤخراً إستعداداً للإعلان المرتقب، ولقد كشفت التسريبات عن بعض التفاصيل حول تقنية الشحن في الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

أكدت التفاصيل التي كُشِف عنها في قاعدة FCC على أن هاتف سامسونج Galaxy M22 يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، إلا أن سامسونج تخطط لشحن الهاتف مع شاحن بقدرة 15W في محتوى الصندوق، لذا يحتاج المستخدم لشراء الشاحن بشكل منفصل للإستفادة من تقنية الشحن السريع.

أيضاً كشفت بعض التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy M22، حيث تقدم سامسونج الهاتف بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U وحجم 6.4 إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh.

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