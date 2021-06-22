تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن سلسلة P50 في 29 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم على خطط هواوي للإعلان عن سلسلة P50 في حدث يعقد في 29 من يوليو، على أن تأتي الإصدارات الجديدة بمستشعر بزوايا فائقة الإتساع.

كُشِف عن موعد حدث هواوي في تلميحات مشفرة أشارت إلى 1011011001 إلى 729، لذا أشارت التوقعات إلى أن الموعد المتوقع لعقد الحدث في 29 من يوليو، حيث تقدم العملاق الصيني خلال الحدث كلاً من هواتف P50 و P50 Pro و P50 Pro Plus.

كما أكد مصدر أخر للتسريبات في الصين على أن تأثير إنتشار كورونا الذي أدى إلى نقص إمدادات الشرائح، سيؤدي إلى إطلاق هواوي سلسلة P50 كاملة بميزة الإتصال بشبكات 4G فقط، كما تضم السلسلة رقاقة معالج Kirin 9000.

أيضاً من المقرر أن تدعم هذه المواصفات خفض مستوى تسعير سلسلة P50، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن هواتف P50 Pro و P50 Pro Plus ستدعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن سلسلة P50 ستأتي بمستشعر مميز بحجم 1/1.18 إنش للكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، لذا سيكون من أكبر مستشعرات الكاميرة المستخدمة في الهواتف الذكية وأيضاً أكبر مستشعر بزوايا عرض واسعة قدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

كما تشير التسريبات إلى أن هواوي تقدم مستشعر Sony IMX800 رئيسي بحجم 1 إنش في سلسلة P50، وهو أكبر مستشعر مستخدم في الهواتف الذكية.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت إلى أن هاتف P50 يأتي بشاشة OLED بتصميم منحني، بينما تأتي P50 Pro و P50 Pro Plus بشاشة مميزة بتصميم “waterfall” في الجانبين.

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