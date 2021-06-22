بهذه الطريقة يمكنكم حذف حساب “زووم” نهائيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

يرى حبو الخصوصية والمهتمون بالأمن الإلكتروني أن زووم هي أقل المنصات أمنًا، ولذلك لا يستخدمها البعض، على الرغم من انتشارها بشكل سريع خلال جائحة كورونا.

يمكنك في هذه الحالة حذف حساب المنصة تمامًا، وهذا يعني حذف جميع بياناتك المسجلة لدى المنصة والتوقف عن استخدامها.

ولكن إن كنت مشتركًا في النسخة المدفوعة من Zoom فإنك تحتاج لإلغاء إشتراكك في البداية قبل حذف الحساب.

خطوات حذف حساب Zoom:

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول في المنصة عبر نسخة الويب الخاصة بها، وهذا حتى تتمكن من حذف الحساب نهائيًا.

حيث لا تسمح لك Zoom بحذف الحساب عبر تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الحاسوب.

وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك توجه إلى قائمة حسابي الموجودة في أقصى يمين الشاشة.

وبعد ذلك ترى قائمة في الجهة اليسرى من الشاشة توجه إلى اختيار إدارة الحساب ثم اختار صفحة الحساب وبعد ذلك حذف الحساب.

قم بإدخال الكود الخاص بك في النافذة المنبثقة التي سوف تظهر لك، ويمكنك أن تجد هذا الكود في بريدك الإلكتروني المسجل لدى ZOOM.

إذا لم تصلك الرسالة قم بالضغط على Send Code حتى تستقبلها، وبعد ذلك قم بتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

بعد أن يتم تحديث الصفحة تظهر لك رسالة تخبرك بأن عملية حذف الحساب كانت ناجحة.

وإذا أردت أن تعود لاستخدام المنصة مجددًا، فإنك تحتاج إلى تسجيل الدخول عبر بريد إلكتروني جديد وعمل حساب جديد تمامًا.

وهذا يعني أن جميع بياناتك المتعلقة بالمنصة فقدت ولا يمكن استرجاعها.