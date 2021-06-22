تكنولوجيا: إعلان تشويقي لجهاز تلفاز شاومي المرتقب Xiaomi Mi TV 6 Extreme

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني شاومي إعلان تشويقي للإصدار الخاص المرتقب من جهاز تلفاز Xiaomi Mi TV 6 Extreme، حيث أكد الإعلان على أن الجهاز يأتي بعدد 100 قسم في الإضاءة الخلفية لتعزيز جودة الصورة.

تعقد شركة شاومي الحدث القادم في 28 من يونيو للإعلان الرسمي عن جهاز Mi TV 6، واليوم كشف إعلان تشويقي جديد عن خطط الشركة لإطلاق جهاز Xiaomi Mi TV 6 Extreme خلال الحدث.

ولقد جاء إعلان شاومي التشويقي على حساب الشركة الرسمي على منصة Weibo، حيث كشف الإعلان عن صورة للشاشة المميزة بعدد 100 قسم في شاشة LCD بإضاءة خلفية.

ومن المقرر أن يدعم هذا العدد في الإضاءة الخلفية في الشاشة إنتاج صورة بجودة أعلى مع تعتيم مركزي أكثر كفاءة، كما أكد الإعلان التشويقي على أن هذا التصميم ينافس الإصدارات المميزة من أجهزة التلفاز الذكية.

أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز تلفاز Mi TV 6 Extreme Edition بمستوى تسعير مرتفع على غرار الإصدارات المميزة في الأسواق، كما يأتي جهاز التلفاز بلون أسود غامر وصورة أكثر واقعية.

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