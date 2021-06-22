بيتكوين تسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - سجلت العملة المشفرة الأشهر “بيتكوين” تراجعا ملحوظا، لتنخفض إلى ما دون 32 ألف دولار لأول مرة منذ أسبوعين.

هبطت عملة البيتكوين، الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، على خلفية تقارير تفيد بأن الصين كثفت حملتها القمعية على تعدين العملة المشفرة، بحسب تقرير لشبكة “سي أن بي سي”.

وتراجعت أكبر عملة رقمية في العالم إلى ما يصل إلى 31 ألفا و760 دولارا صباح، الاثنين، لتنخفض إلى ما دون 32 ألف دولار لأول مرة منذ الثامن من يونيو، وفقًا لبيانات “كوين ميتريكس”.

وعادت العملة إلى الارتفاع مجدداً مع نهاية اليوم حيث تم تداولها في الرابعة مساء بسعر 32 ألفا و472 دولارًا، لتسجل انخفاضا بنسبة ثمانية في المئة. كما انخفض المنافسون الأصغر مثل إيثريوم بنسبة 12 في المئة.

ويأتي هذا الانخفاض للعملة المشفرة، بعد يوم من إغلاق العديد من مناجم البيتكوين في سيتشوان الصينية، حيث أمرت السلطات في المقاطعة الواقعة جنوب غربي الصين بوقف تعدين العملات الرقمية المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “غلوبال تايمز” المدعومة من الحزب الشيوعي.

ومن المقدر أن يتم إغلاق أكثر من 90 في المئة من قدرة تعدين البيتكوين في الصين.

وقال بنك الشعب الصيني، الاثنين إنه حث خدمة المدفوعات “علي باي” التي تديرها مجموعة “أنت” التابعة لشركة”علي بابا”، وبعض البنوك الكبرى على اتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول العملات المشفرة.

يبدو أن الحملة الصينية قد أدت إلى انخفاض كبير في معدل التجزئة لعملة البيتكوين أو قوة المعالجة، والتي انخفضت بشكل حاد في الشهر الماضي، وفقًا لبيانات موقع “بلوكتشين” الإلكتروني، حيث يُقدَّر أن 65 في المئة من تعدين البيتكوين العالمي يتم في الصين.

وتأتي الخطوة المتخذة في مقاطعة سيتشوان، في أعقاب تطورات مماثلة في منطقتي منغوليا الداخلية ويونان بالصين، فضلاً عن دعوات من بكين للقضاء على تعدين العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن استهلاكها الهائل للطاقة.

وتعدين “بيتكوين” عملية تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء في مراكز بيانات عملاقة، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن شبكة “بيتكوين” تستهلك طاقة أكثر من العديد من البلدان، مثل كازاخستان وهولندا.

وبما أن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لا تزال تشكل جزءا كبيرا من مزيج الطاقة العالمي، فإن تعدين “بيتكوين” يعتبر “مسؤولا جزئيا عن إنتاج غازات الاحتباس الحراري التي تسبب تغير المناخ”.

وهناك مشكلة أخرى وهي كمية الطاقة اللازمة لكل معاملة والتي تعد “هائلة” مقارنة بمقدار الطاقة الذي تستهلكه بطاقات الائتمان التقليدية. على سبيل المثال، تستهلك معاملة واحدة لـ”ماستر كارد” 0.0006 كيلو واط في الساعة، بينما تستهلك معاملة “بيتكوين” 980 كيلو واط في الساعة، وهو ما يكفي لتزويد منزل كندي عادي بالطاقة لأكثر من ثلاثة أسابيع، وفقا لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة، الأحد.