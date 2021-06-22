تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن شاشات Odyssey للعام 2021 بتصميم مسطح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن الإصدارات الجديدة من شاشات Odyssey المخصصة للألعاب للعام 2021، والتي تتميز بتصميم مسطح وباللون الأسود.

إتجهت شركة سامسونج هذا العام لتبني التصميم المسطح في الجيل الجديد من شاشات Odyssey المخصصة للألعاب، حيث تتضمن السلسلة الجديدة من الشاشات كلاً من G70A، وG50A، وأيضاً G30A.

وتقدم سامسونج شاشة G70A بحجم 28 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل في شاشة IPS، والني تتميز بمعدل تحديث 144Hz، ونسبة سطوع تصل إلى 400 nit، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 400.

كما تتميز شاشة G70A بتقنية AMD FreeSync Premium Pro، وتتوافق مع معايير Nvidia G-SYNC، أيضاً تتضمن الشاشة منفذ DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ HDMI 2.1 الذي يتيح إتصال الشاشة بالإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب مثل PlayStation 5 وXbox Series X لدعم بث محتوى الألعاب بدقة 4K عند معدل نحديث 120Hz.

أيضاً تعمل ميزة Auto Source Switch Plus في الشاشة على التشغيل التلقائي والتبديل إلى المصدر الصحيح للجهاز المتصل بالشاشة.

كما تقدم سامسونج شاشة G50A بحجم 27 إنش بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل في شاشة IPS، بمعدل تحديث 165Hz، أيضاً تدعم الشاشة محتوى HDR10، وسطوع 350 nit.

وتدعم شاشة G50A تقنية FreeSync Premium كما تتوافق مع معايير G-SYNC، وتتضمن الشاشة منفذ DisplayPort 1.2 وHDMI 2.0 للإتصال.

وتقدم سامسونج شاشات G70A وG50A بميزة إضافية في دعم صورة داخل صورة، أو صورة إلى جانب صورة، كما تأتي الشاشات بنمط Low Input Lag، وSuper Arena Gaming UX، وعرض فائق الإتساع في الألعاب، مع إضاءة CoreSync، كما تدعم الشاشة زمن إستجابة 1 مللي ثانية في GTG.

أيضاً قدمت سامسونج شاشة G30A التي تنطلق باثنان من الأحجام 27 أو 24 إنش، مع لوحات VA ودقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 144Hz.

من جانب أخر لا تدعم الشاشة محتوى HDR، كما تقتصر نسبة السطوع على 250 nit، وتتوافق الشاشة مع معايير FreeSync Premium فقط، أيضاً تأتي الشاشة بمنفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ HDMI 1.4.

ومن المقرر أن توفر سامسونج الشاشات باللون الأسود، كما تدعم الشاشات ضبط الإرتفاع والإنحناء عبر تعديل حامل الشاشة الذي يتيح أيضاً تدوير الشاشة.

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