تكنولوجيا: مايكروسوفت تجلب إعدادات متقدمة للشاشات المتعددة في Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث تسريبات Windows 11 build عن تفاصيل جديدة للإصدار القادم من نظام التشغيل الذي يجلب إعدادات متقدمة للشاشات المتعددة.

لم يقدم نظام Windows 10 خلال الفترة الماضية أي تحسينات لتجربة المستخدم في الشاشات المتعددة، لذلك فإن تطوير تجربة الشاشات المتعددة مطلوبة من قبل الكثير من المستخدمين.

ولقد كشف Windows 11 build عن إختيار جديد في نظام تشغيل Windows 11 يتيح للنظام إدراك موقع كل نافذة وفقاً لإتصال الشاشة، لذا فعند ترك عدد من النوافذ النشطة على الشاشات سيتم إدارة النوافذ على الشاشات.

كما سيتوفر للمستخدم إختيار لتصغير النوافذ عند إغلاق الشاشة، حيث يمكن لهذه الميزة أن تدعم معالجة النوافذ المتعددة وعلامات التبويب العشوائية، دون الحاجة إلى ضغط العديد من النوافذ المفتوحة على إحدى الشاشات، أيضاً عند فصل الشاشة سيتم تصغير التطبيق.

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