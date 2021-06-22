تكنولوجيا: براءة إختراع من LG لجهاز تلفاز بشاشة قابلة للتدوير أفقياً من الجهتين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة LG براءة إختراع جديدة مؤخراً لجهاز تلفاز يأتي بشاشة قابلة للتدوير في الجانبين، كما يأتي بتصميم صغير الحجم.

خرجت شركة LG خلال الفترة الماضية من المنافسة في سوق الهواتف الذكية، إلا أن الشركة مستمرة في تطوير التصميم القابل للتدوير في الشاشات، حيث كُشِف عن رؤية LG في تصميم جهاز تلفاز جديد.

ويتميز تصميم جهاز تلفاز LG بشاشة OLED تدعم التدوير من الجهتين، لذا فإن هذا التصميم مختلف عما قدمت LG في السابق في جهاز التلفاز الذي يتميز بشاشة تدعم التدوير في جهة واحدة.

ولقد أكد تقرير جاء من LetsGoDigital على فوز عملاق تصنيع الشاشات LG بجائزة لهذا التصميم في براءة الإختراع، حيث يحاكي جهاز التلفاز تصميم المكبر الصوتي بعد تدوير جهتي الشاشة إلى الداخل، كما يمكن سحب شاشة التلفاز من إحدى الجهتين ليتم فتح جهاز التلفاز من الجهتين بشكل تلقائي.

يذكر أن شركة LG قدمت بالفعل جهاز LG Signature OLED TV R الذي يتميز بشاشة قابلة للتدوير داخل قاعدة، لذا يختلف التصميم الجديد الذي يمتد بتصميم مستطيل من الجهتين ويتم تدوير الشاشة إلى الداخل من الجهتين أفقياً، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:9.

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