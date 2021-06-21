خطوة جديدة ستجعل “ببجي” أكثر من مجرد لعبة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

تحظى لعبة ببجي باهتمام الملايين حول العالم، وتعد من أكثر الألعاب شهرة وانتشارا في معظم الدول.

تستعد الشركة المصصمة للعبة ببجي الشهيرة، لدخول مرحلة مهمة في تاريخها، بعد أن قدمت مستنداتها من أجل اكتتاب عام.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، حصدت لعبة “ببجي” العديد من الجوائز، بما في ذلك 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والعديد من جوائز لعبة العام.

هذه المرة تسعى شركة “كرافتون” المصممة للعبة PUBG، إلى النمو لتصبح أكثر من مجرد لعبة، وذلك من خلال اكتتاب عام أولي في كوريا الجنوبية.

وتأمل شركة “كرافتون” في جمع 5 مليارات دولار من خلال الطرح الذي يتوقع أن يكون الأكبر في كوريا الجنوبية.

ويتوقع أن تطرح “كرافتون” أكثر من 10 ملايين سهم بسعر يتراوح بين 420 دولارا إلى 500 دولار للسهم.

وصدرت لعبة PUBG في 23 مارس/آذار 2017 على أجهزة الكمبيوتر و”الإكسبوكس”، كما وصلت إلى أوج انتشارها عام 2018 عندما احتلت أجهزة الموبايل.

وتقوم لعبة ببجي على قاعدة “البقاء للأقوى”، إذ تبدأ بـ100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد.

باعت لعبة “PUBG” أكثر من 70 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق، وتم تنزيلها على الهواتف المحمولة أكثر من مليار مرة خارج الصين.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتفضت حكومات العالم ضد لعبة “ببجي” القتالية، بعد أن تحولت اللعبة من وسيلة للمتعة إلى منصة للقتل.

ووصل عدد ضحايا اللعبة منذ ظهورها للنور سواء بالانتحار أو القتل، إلى 9 حالات حول العالم.

وجاءت مصر على رأس الدول التي شهدت أكثر الحوادث، بعدد 4 حالات، ثم الهند في المركز الثاني بحالتين، ونيبال والسعودية والعراق حالة واحدة.

وبعد ارتفاع حالات ضحايا لعبة ببجي لجأت حكومات 9 دول إلى حظر اللعبة، بل ووصل الأمر إلى تحريم اللعبة دينيا في بعض البلدان.