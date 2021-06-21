“Cocos” تطلق أول محرك ألعاب في العالم يدعم نظام تشغيل هواوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة من شأنها دعم نظام هارموني الجديد من هواوي، أعلنت شركة ”Cocos“ رسميًا عن إطلاق نسخة محدثة من محرك الألعاب“Cocos Creator“ والذي أصبح أول محرك في العالم يدعم نظام التشغيل ”HarmonyOS 2.0“ من هواوي.

وجاء إعلان ”Cocos“ عن النسخة الجديدة على هامش انعقاد حدث تقني أقيم في شنغهاي، وفقا لموقع ”جيزموتشيانا“.

وجرى التأكيد خلال الحدث التقني على أن نسخة ”Cocos Creator 3.2“ التي تم إصدارها ستدعم نظام ”HarmonyOS“ من هواوي رسميًا، ليصبح ”Cocos“ أول محرك ألعاب في العالم يدعم نظام ”هواوي“ المنافس لكل من ”أندرويد وآي“ أو ”إس“.

ويعد محرك ”Cocos Creator“ أداة لتطوير الألعاب المتكاملة، المخصصة لمطوري ألعاب الفيديو التي تتيح إنشاء ألعاب لجميع المنصات الرئيسية (مثل أندرويد وآي أو إس وغيرهما).

وتتمتع الشركة بحصة سوقية عالية في مجال تطوير الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، وإن كان سوق الخاص بالأبعاد الثلاثية لا يزال في مهده بالنسبة للشركة.

وفقًا للمتاح من الأخبار، يمكن لمطوري الألعاب الذين بدأوا في إنشاء مشاريع ”Cocos Creator“ الخاصة بهم الآن إكمال عمليات التطوير على منصة ”HarmonyOS“.

ومن المتوقع في المستقبل القريب ظهور ألعاب جديدة تعتمد على هذا المحرك في متجر ”AppGallery“.