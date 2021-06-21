علوم وتكنولوجيا

صورة لمجرة حلزونية الشكل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات
مجرة حلزونية

مجرة حلزونية

التقط العلماء صورة لمجرة حلزونية الشكل، تحتوي ثقبا أسود هائلا في مركزها.

وتعرف المجرة NGC 3254 باسم “سيفرت”، وهي عبارة عن مجموعة من الكواكب والنجوم النشطة للغاية، وتقع على بعد 118 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وباستطاعة الثقب الأسود المتمركز في نواة المجرة بفضل جاذبيته الهائلة، من سحب الغاز والغبار والنجوم والكواكب، إلا أن تراكم المواد يطلق كميات هائلة من الطاقة على هيئة إشعاعات، بالإضافة إلى الحرارة والضوء.

وتمكّن التلسكوب من التقاط الصورة المركبة من أطياف الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، لتبدو النواة على خلفية الكون المحيط بها.
وتعد الظاهرة التي رصدها التلسكوب غير شائعة، إذ لا تمثل مجرات “سيفرت” سوى 10 في المئة فقط من إجمالي المجرات المعروفة في الكون الشاسع.

مجرة حلزونية

مجرة حلزونية

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محررين الخليج 365

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