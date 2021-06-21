تكنولوجيا: تعرف على أفضل عروض وخصومات أمازون المقدمة في يوم برايم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق يوم برايم في أمازون بمجموعة مميزة ومتنوعة من العروض والخصومات المقدمة لمشتركي خدمة برايم المميزة.

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هاتف سامسونج Galaxy M11

السعر: 399 ريال

المواصفات:

للحصول على الهاتف من هنا

سماعات أذن لاسلكية مزودة بميكروفون LED عالي الجودة صوت HIFI

السعر: 121.20 ريال

المواصفات:

【متوافق مع نطاق واسع】هاتف اي او اس واندرويد والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة … متوافق مع معظم أجهزة البلوتوث.

【عمر البطارية قوي】 :بعد شحن سماعة الرأس بالكامل، يمكنها الوقوف لمدة 180 ساعة، أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الألعاب لمدة 5 ساعات. يمكن لحجرة الشحن سماعة الرأس بالكامل 3-4 مرات

وضع اللعبة ، عدم التأخير ، الاستماع الدقيق والموقف المميز ، مما يساعدك على التسجيل في اللعبة. وضع الموسيقى ، فك تشفير الصوت ACC G729 ، جودة صوت أفضل.

يمكنك الحصول على السماعة من هنا

جهاز سامسونج اللوحي Galaxy s7 LTE

السعر: 2599 ريال سعودي

المواصفات:

الوصول إلى سرعات تقنية الاتصال من الجيل الخامس: هنالك السريع، وهنالك السريع للغاية. مع تقنية الاتصال من الجيل الخامس، ستتمكن من فعل ما تحب بسرعات لم يسبق لها مثيل. حيث يمكنك البث والتنزيل والتحميل واللعب بسرعة فورية.

صمّم قطعتك الفنية التالية: بفضل وجود نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من برنامج كانفا برو، يمكنك الوصول إلى الأدوات والقوالب لتصميم مشاريعك في دقائق – سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

شاشة العرض: يأتي جهاز تاب اس 7 بشاشة رائعة مقاس 11 انش، مما يمنحك تجربة أكبر وأكثر وضوحًا وأسرع. مع شاشة 120 هرتز، فإن الجهاز يتمتع بأداء سلس للغاية لدرجة أن لن تصدق ذلك حتى تراه بأم عينيك.

قلم اس مطور: عش تجربة كتابة في منتهى السلاسة مع قلم اس المطور يأتي مزود بخواص متعددة الاستخدامات من البلوتوث والتحكم في الإيماءات وأكثر من ذلك بكثير، مما يمنحك تجربة رائعة مع التابلت الخاص بك.

يمكنك الحصول على Galaxy s7 LTE من هنا

شاشة الألعاب المنحنية من BenQ بحجم 31.5 انش

السعر: 2100 ريال

المواصفات:

يمكنك الحصول على شاشة الألعاب من هنا

هاتف شاومي Poco F3

السعر: 1379 ريال

المواصفات:

يمكنك الحصول على هاتف Poco F3 من هنا

لوحة مفاتيح الألعاب ASUS Membrane

السعر: 182.30 ريال

المواصفات:

مصممة للاعبين الملتزمين – تتميز لوحة مفاتيح تي يو اف كيه 1 بـ 5 مناطق إضاءة فردية وقضبان ار جي بي مذهلة على الجانبين، مع اسوس اورا سينك وأحدث دعم برامج ارموري كريت للتحكم المركزي وملفات الإضاءة المتزامنة

لوحة مفاتيح ألعاب الكمبيوتر مع مقبض مخصص لمستوى الصوت – قم بلف المقبض بشكل بديهي للتحكم في الصوت دون رفع عينيك عن الشاشة. يتضمن مسند معصم مريح قابل للفصل وأرجل قابلة للتعديل من أجل الراحة المثلى أثناء ماراثون الألعاب

مضادة للضحك – مضادة للتشبيح مع استجابة دوارة بـ 19 مفتاح، ذاكرة داخلية، 8 مفاتيح قابلة للبرمجة بالكامل مع تسجيلات لوحة مفاتيح ماكرو على الإطلاق لألعاب الفيديو دون انقطاع – إنها تحتوي على كل شيء!

يمكنك الحصول على لوحة مفاتيح ASUS Membrane من هنا

جهاز Surface Pro 7 اللوحي من مايكروسوفت

السعر: 8099 ريال

المواصفات:

يمكنك الحصول على جهاز Surface Pro 7 من هنا

سماعة رأس بيو بلاي H4 الجيل الثاني من بانج اند الوفسن

السعر: 654.14 ريال

المواصفات:

تعبير بسيط مع التركيز على الأساسيات النقية. تقنية التوصيل: بلوتوث؛ مكونات سلكية متضمنة: سماعات رأس بيو بلاي H4 الجيل الثاني؛ كابل يو اس بي من الفئة سي إلى يو اس بي الفئة ايه، 1.25 متر؛ دليل البدء السريع تقنية الاتصال اللاسلكي: بلوتوث

يمكنك الحصول على سماعة الرأس من هنا

جهاز Surface Pro 7 اللوحي سعة 512 جيجا بايت

السعر: 6599 ريال

المواصفات:

يمكنك الحصول على الجهاز من هنا

فارة الألعاب ASUS Optical – ROG Pugio

السعر: 314.25 ريال

المواصفات:

فارة ألعاب بصري – تم تصميمه لنخبة اللاعبين، حيث تحتوي فارة الألعاب روج بوجيو II على مستشعر بصري عالي الجودة 16000 نقطة لكل بوصة للحصول على دقة محددة. أفضل ماوس ألعاب بسرعة وكفاءة، مع تتبع يصل إلى 300 بوصة في الثانية (IPS) وتسريع 40 جرام، لن تخيب ظنك. توفر آلية الزر المحورية استجابة سريعة وأداء دقيق للغاية لألعاب الكمبيوتر – مما يضع النصر بين المشارعين!

أفضل فارة RGB للاعبي ELITE – تم تطوير فارة ROG Pugio II القابل للاستخدام بكلتا اليدين ليصبح الخيار المفضل للاعبين المحترفين. مع النمط الأيقوني من النسخة الأصلية، تتميز روج بوجيو II الآن بخيار فارة لاسلكي أو سلكي ثلاثي الأوضاع، وأزرار جانبية للماوس قابلة للتخصيص، وتوفر أداءً بطارية يدوم طويلاً. خفيفة الوزن، سبعة أزرار قابلة للتكوين، مع تقنية المزامنة اورا ار جي بي المدمجة – لعبة روج بوجيو 2 هي سلاح المرتزقة.

تقنية سمارت هوب – يعمل روج بوجيو II على مسح طيف الراديو أكثر من 1 ألف مرة في الثانية باستخدام تقنية أسوس سمارت هوب، وتجنب الاحتقان والتداخل المحيط 2.4 جيجاهرتز – ماوس ألعاب ذكي حقًا! يتيح هذا التبديل السلس إلى القناة الأكثر نظافة بغض النظر عن مكان الأجهزة الأخرى.

فارة ألعاب لاسلكي 100 ساعة – اتصال مثالي للحصول على أفضل أداء وتجربة ماوس الألعاب اللاسلكية، يتضمن 2.4 جيجاهرتز وبلوتوث بالإضافة إلى يو اس بي سلكي. مع كفاءة عالية 100 ساعة من اللعب اللاسلكي، مستشعر فعال في استهلاك الطاقة – فقط قم بتوصيل يو اس بي لإعادة الشحن دون انقطاع.