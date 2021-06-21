تكنولوجيا: تعرف على أفضل عروض وخصومات أمازون المقدمة في يوم برايم

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق يوم برايم في أمازون بمجموعة مميزة ومتنوعة من العروض والخصومات المقدمة لمشتركي خدمة برايم المميزة.
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هاتف سامسونج Galaxy M11
السعر: 399 ريال
المواصفات:
- جالكسي M11 بشريحتي اتصال – 32 جيجا، 3 جيجا رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي – اسود
- تقنية الجيل الرابع ال تي اي
- الشاشة: 6.4 انش
- البطارية: 5000 ميللي امبير/ساعة
- الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل
للحصول على الهاتف من هنا
سماعات أذن لاسلكية مزودة بميكروفون LED عالي الجودة صوت HIFI
السعر: 121.20 ريال
المواصفات:
- وضع اللعبة ، عدم التأخير ، الاستماع الدقيق والموقف المميز ، مما يساعدك على التسجيل في اللعبة. وضع الموسيقى ، فك تشفير الصوت ACC G729 ، جودة صوت أفضل.
- 【شاشة عرض طاقة LED】: الطاقة المتبقية واضحة في لمحة ، ويمكنك بسهولة فهم قوة سماعة الرأس وحجرة الشحن
- 【عمر البطارية قوي】 :بعد شحن سماعة الرأس بالكامل، يمكنها الوقوف لمدة 180 ساعة، أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الألعاب لمدة 5 ساعات. يمكن لحجرة الشحن سماعة الرأس بالكامل 3-4 مرات
- 【الجيل الجديد من شريحة بلوتوث 5.0】: أداء عالي وجودة صوت عالية وإطار منخفض للطاقة وثبات عالي
- 【متوافق مع نطاق واسع】هاتف اي او اس واندرويد والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة … متوافق مع معظم أجهزة البلوتوث.
يمكنك الحصول على السماعة من هنا
جهاز سامسونج اللوحي Galaxy s7 LTE
السعر: 2599 ريال سعودي
المواصفات:
- قلم اس مطور: عش تجربة كتابة في منتهى السلاسة مع قلم اس المطور يأتي مزود بخواص متعددة الاستخدامات من البلوتوث والتحكم في الإيماءات وأكثر من ذلك بكثير، مما يمنحك تجربة رائعة مع التابلت الخاص بك.
- وصف الأداء: يتميز بأسرع معالج في جالكسي تاب. استمتع بتجربة أداء فائقة متعددة المهام ومناسبة للألعاب وانجز أعمالك بأقل تأخير ممكن.
- شاشة العرض: يأتي جهاز تاب اس 7 بشاشة رائعة مقاس 11 انش، مما يمنحك تجربة أكبر وأكثر وضوحًا وأسرع. مع شاشة 120 هرتز، فإن الجهاز يتمتع بأداء سلس للغاية لدرجة أن لن تصدق ذلك حتى تراه بأم عينيك.
- صمّم قطعتك الفنية التالية: بفضل وجود نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من برنامج كانفا برو، يمكنك الوصول إلى الأدوات والقوالب لتصميم مشاريعك في دقائق – سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
- الوصول إلى سرعات تقنية الاتصال من الجيل الخامس: هنالك السريع، وهنالك السريع للغاية. مع تقنية الاتصال من الجيل الخامس، ستتمكن من فعل ما تحب بسرعات لم يسبق لها مثيل. حيث يمكنك البث والتنزيل والتحميل واللعب بسرعة فورية.
يمكنك الحصول على Galaxy s7 LTE من هنا
شاشة الألعاب المنحنية من BenQ بحجم 31.5 انش
السعر: 2100 ريال
المواصفات:
- متعة بانورامية: اغمر نفسك في الألعاب على شاشة 31.5 بوصة بدقة 2560 × 1440 مع انحناء 1800R
- معدل تحديث 144 هرتز: معدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز يوفر النعومة والمرونة للعب
- شاشة عرض اتش دي ار 400 معتمدة من فيزا: توفر درجة سطوع أكبر ومستوى تباين أعلى لمنح المستخدمين أداء صورة مفصل وحيوي
- فري سينك 2: مدعوم بتقنية ايه ام دي فري سينك 2 للقضاء على الإطارات المتقطعة والكسر وضمان اللعب السلس
- التوصيل: يتيح يو اس بي نوع سي نقل بيانات يو اس بي فائق السرعة وتوصيل فيديو 2 كيه على كابل واحد
يمكنك الحصول على شاشة الألعاب من هنا
هاتف شاومي Poco F3
السعر: 1379 ريال
المواصفات:
- الشاشة: شاشة AMOLED 6.67 بوصة FHD+ شاشة منقطة، دقة 2400 × 1080، معدل تحديث 120 هرتز، زجاج غوريلا كورنينج 5 أمامي
- كاميرا ثلاثية: 48+8+5 ميجابكسل 4K 30 إطار في الثانية، كاميرا سيلفي 20 ميجابكسل
- المعالج: كوالكوم سنابدراجون 870 5G (7 نانومتر)، حتى 3.2 جيجاهرتز، معالج ثماني النواة عالي الأداء
- البطارية: 4520mAh (النوع) تدعم 33W الشحن السريع
- مخرج دوبلي اتموس مضخّم بواسطة صندوق مكبر صوت مزدوج
يمكنك الحصول على هاتف Poco F3 من هنا
لوحة مفاتيح الألعاب ASUS Membrane
السعر: 182.30 ريال
المواصفات:
- لوحة مفاتيح للألعاب من ميبراين – تتميز لوحة مفاتيح ألعاب الكمبيوتر السلكية تي يو اف كيه 1 بمفاتيح ميكانيكية تعمل باللمس صامتة توفر ضربات مفاتيح عالية الدقة لأداء استجابة موثوق خلال جلسات الألعاب المكثفة
- مضادة للضحك – مضادة للتشبيح مع استجابة دوارة بـ 19 مفتاح، ذاكرة داخلية، 8 مفاتيح قابلة للبرمجة بالكامل مع تسجيلات لوحة مفاتيح ماكرو على الإطلاق لألعاب الفيديو دون انقطاع – إنها تحتوي على كل شيء!
- طلاء مقاوم للانسكاب – لحماية لوحة مفاتيح الألعاب من الانسكابات العرضية وزيادة عمرها، تم تصميم تاف كيه 1 لتحمل التآكل والاحتكاك والتعرق. سهل التنظيف ويسمح لك باللعب بدون إزعاج
- لوحة مفاتيح ألعاب الكمبيوتر مع مقبض مخصص لمستوى الصوت – قم بلف المقبض بشكل بديهي للتحكم في الصوت دون رفع عينيك عن الشاشة. يتضمن مسند معصم مريح قابل للفصل وأرجل قابلة للتعديل من أجل الراحة المثلى أثناء ماراثون الألعاب
- مصممة للاعبين الملتزمين – تتميز لوحة مفاتيح تي يو اف كيه 1 بـ 5 مناطق إضاءة فردية وقضبان ار جي بي مذهلة على الجانبين، مع اسوس اورا سينك وأحدث دعم برامج ارموري كريت للتحكم المركزي وملفات الإضاءة المتزامنة
يمكنك الحصول على لوحة مفاتيح ASUS Membrane من هنا
جهاز Surface Pro 7 اللوحي من مايكروسوفت
السعر: 8099 ريال
المواصفات:
- اللون: رمادي
- الجيل العاشر انتل كور i7
- نظام التشغيل: ويندوز
- سعة التخزين: 1 تيرابايت
- حجم الشاشة: 10 انش فأكثر
- دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل فاكثر
- كاميرا ثانية: 2 – 5 ميجابكسل
- حجم الذاكرة: 16 جيجابايت
يمكنك الحصول على جهاز Surface Pro 7 من هنا
سماعة رأس بيو بلاي H4 الجيل الثاني من بانج اند الوفسن
السعر: 654.14 ريال
المواصفات:
- صوت مميز لا سلكي بانج اند اولفسن
- مواد أصلية وفاخرة تجمع بين الأناقة والمتانة
- عمر البطارية يصل إلى 19 ساعة
- مثالي للمساعدة الصوتية. المقاومة: 20 أوم
- تعبير بسيط مع التركيز على الأساسيات النقية. تقنية التوصيل: بلوتوث؛ مكونات سلكية متضمنة: سماعات رأس بيو بلاي H4 الجيل الثاني؛ كابل يو اس بي من الفئة سي إلى يو اس بي الفئة ايه، 1.25 متر؛ دليل البدء السريع تقنية الاتصال اللاسلكي: بلوتوث
يمكنك الحصول على سماعة الرأس من هنا
جهاز Surface Pro 7 اللوحي سعة 512 جيجا بايت
السعر: 6599 ريال
المواصفات:
- اللون: اسود
- الشاشة بحجم 12.3 إنش
- نظام التشغيل: ويندوز
- سعة التخزين: 512 جيجابايت
- حجم الشاشة: 10 انش فأكثر
- دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل فاكثر
- كاميرا ثانية: 2 – 5 ميجابكسل
- حجم الذاكرة: 16 جيجابايت
يمكنك الحصول على الجهاز من هنا
فارة الألعاب ASUS Optical – ROG Pugio
السعر: 314.25 ريال
المواصفات:
- فارة ألعاب بصري – تم تصميمه لنخبة اللاعبين، حيث تحتوي فارة الألعاب روج بوجيو II على مستشعر بصري عالي الجودة 16000 نقطة لكل بوصة للحصول على دقة محددة. أفضل ماوس ألعاب بسرعة وكفاءة، مع تتبع يصل إلى 300 بوصة في الثانية (IPS) وتسريع 40 جرام، لن تخيب ظنك. توفر آلية الزر المحورية استجابة سريعة وأداء دقيق للغاية لألعاب الكمبيوتر – مما يضع النصر بين المشارعين!
- أفضل فارة RGB للاعبي ELITE – تم تطوير فارة ROG Pugio II القابل للاستخدام بكلتا اليدين ليصبح الخيار المفضل للاعبين المحترفين. مع النمط الأيقوني من النسخة الأصلية، تتميز روج بوجيو II الآن بخيار فارة لاسلكي أو سلكي ثلاثي الأوضاع، وأزرار جانبية للماوس قابلة للتخصيص، وتوفر أداءً بطارية يدوم طويلاً. خفيفة الوزن، سبعة أزرار قابلة للتكوين، مع تقنية المزامنة اورا ار جي بي المدمجة – لعبة روج بوجيو 2 هي سلاح المرتزقة.
- تقنية سمارت هوب – يعمل روج بوجيو II على مسح طيف الراديو أكثر من 1 ألف مرة في الثانية باستخدام تقنية أسوس سمارت هوب، وتجنب الاحتقان والتداخل المحيط 2.4 جيجاهرتز – ماوس ألعاب ذكي حقًا! يتيح هذا التبديل السلس إلى القناة الأكثر نظافة بغض النظر عن مكان الأجهزة الأخرى.
- فارة ألعاب لاسلكي 100 ساعة – اتصال مثالي للحصول على أفضل أداء وتجربة ماوس الألعاب اللاسلكية، يتضمن 2.4 جيجاهرتز وبلوتوث بالإضافة إلى يو اس بي سلكي. مع كفاءة عالية 100 ساعة من اللعب اللاسلكي، مستشعر فعال في استهلاك الطاقة – فقط قم بتوصيل يو اس بي لإعادة الشحن دون انقطاع.
- خفيفة الوزن ومريحة – توفر الأزرار المغناطيسية القابلة للتهيئة على كلا الجانبين ماوس ألعاب مريح ومريح يمكن استخدامه بكلتا اليدين. هذا الإعداد يجعل من السهل تخصيص روج بوجيو II، حتى تتمكن من الحصول على ما يصل إلى أربعة أزرار، أو بدون أزرار جانبية على الإطلاق. تم ترقيته حديثًا مع لمسة نهائية جذابة وأكثر راحة لتحسين قبضة الماوس والراحة.
يمكنك الحصول على فارة ASUS Optical – ROG Pugio من هنا
هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G
السعر: 2599 ريال
المواصفات:
- الارتقاء بمستوى تصويرك الفوتوغرافي: التقط صورًا رائعة بعدسة مقربة 64 ميجابكسل وبدقة 12 ميجابكسل وعرض 12 ميجابكسل وواجهة 10 ميجابكسل. من الآن فصاعدا، لن تبذل أي عناء في التصوير الفوتوغرافي بالموبايل.
- معالج بدقة 5 نانومتر: أول معالج بدقة 5 نانومتر من جالكسي، يجمع بين القوة والسرعة في حجم أصغر – مما يوفر لك المزيد من الكفاءة والأداء.
- شاشة عرض انفينيتي اوه ديناميك بمقدار الضعف: يُعرض المحتوى مباشرةً على شاشة اتش دي ار 10 بلس المعتمدة مقاس 6.2 انش. واستكمالاً لذلك، تأتي هذه الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، حتى تتمكن من التمرير السلس والاستمتاع بممارسة اللعب بشكلٍ لا يصدق.
- بطارية 4000 ميلي امبير في الساعة مع ميزة الشحن السريع: تعمل البطارية بسرعة فائقة خلال دقائق، وتسهل مشاركتها، فضلاً عن إتاحة استخدامها لاسلكيًا. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهي تتميز بتصميمها الذكي، وقدرتها على تحليل أنماط استخدامك لتوفير المزيد من الطاقة، مما يجعل الشحن يستمر في العمل لفترة أطول.
- ذاكرة رام 8 جيجا يمكن زيادتها حتى 256 جيجا من ذاكرة روم: تتميز الذاكرة بأداء فائق يفوق أي إصدار سابق بفضل المعالج القوي المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة المدمجة وتوفير كميات كبيرة من ذاكرة الرام.
يمكنك الحصول على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من هنا
سماعة hyperx cloud mix
السعر: 570.19 ريال
المواصفات: