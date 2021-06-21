تكنولوجيا: ZTE تستعد للإعلان عن هاتف ZTE Axon 30 في 22 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ZTE لإطلاق حدث يوم 22 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف ZTE Axon 30 الذي يأتي بالجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

كشفت Visionnox الصينية خلال الأسبوع الماضي عن الجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، والتي تدعم هاتف ZTE Axon 30 المرتقب وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، وفي تسريبات جديدة نشرت عبر Digital Chat Station أشير إلى أن موعد كشف النقاب عن هاتف ZTE Axon 30 هو في 22 من يوليو.

ولقد إرتكزت التسريبات الجديدة على مقطع فيديو نشر عبر Ni Fei رئيس شركة ZTE، والذي أكد فيه على خطط الشركة لإطلاق جهاز بتصميم جديد بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة.

من جانب أخر قدمت شركة ZTE في بداية هذا العام كلاً من هاتفي Axon 30 Pro و Axon 30 Ultra، حيث تميز كلا الهاتفين بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تقدم الشركة هاتف Axon 30 خلال الفترة القادمة بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، وهو التصميم الذي انطلق به هاتف Axon 20.

يذكر أن الجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة يأتي مع شاشة Visionox التي تتميز بتصميم أكثر وضوح مع بيكسل جديد ومحسن لخفض الضبابية في الكاميرة.

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