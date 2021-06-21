Alauda Mk3.. أول طائرة كهربائية من شركة “إير سبيدر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت شركة “إير سبيدر” المختصة في السباقات الميكانيكية،عن نجاح اختبار أول طائرة كهربائية من صنعها، يتم التحكم فيها عن بعد.

ونقل موقع “ذا فيرج” بأن الطائرة الكهربائية “Alauda Mk3” ، خضعت لأول رحلة تجريبية غير مأهولة في جنوب أستراليا، حيث تم التحكم بها عن بعد بنجاح.

وأجريت الرحلات التجريبية تحت إشراف هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية.

ومركبة “Alauda Mk3” عبارة عن طائرة كهربائية متعددة المروحيات تقلع عموديًا.

وكان الهدف النهائي لشركة “إير سبايدر” المختصة في السباقات الميكانيكية و “ألودا آيرونوتيك” التي أخذت على عاتقها تصنيع الطائرة، إطلاق طائرة كهربائية تتمتع بقدرة المنافسة على السباقات المتوسطة والطويلة (كمرحلة ثانية).

وتم إجراء هذه الرحلات الجوية التاريخية الأولى في مواقع اختبار غير معلنة في صحارى جنوب أستراليا، وفق وثيقة نشرتها الشركة.

فقًا لـ “إير سبايدر” ، فإن الطائرة تزن 130 كيلوغرامًا، ويمكن أن تنتقل سرعتها من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.8 ثانية.

وتحتوي الطائرة على بطارية قابلة للإزالة، والتي يمكن استبدالها في أقل من 20 ثانية.

ويمكن أن تطير “Alauda Mk3” لمدة 10 إلى 15 دقيقة على حزمة بطارية واحدة، كما تقول الشركة، وهي مجهزة برادار يساعدها في منع الاصطدامات.