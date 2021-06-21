خطوة صينية قاسية ضد العملات الرقمية.. فهل تكون القاضية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - بدأت الصين حملتها على العملات الرقمية والتي كانت تتصاعد يوما تلو الآخر، إلا أن القرارات والتحركات الأخيرة ربما تكون الأخطر في تلك الحملة، وربما ترقى أن تكون الضربة القاضية.

وتهدد القرارات الصينية جزءا كبيرا من صناعة التشفير والتعدين في العالم من خلال تلك القرارات والمطالبات شديدة اللهجة.

يذكر أن بداية التشديد الصيني تزامنت وتغريدات إيلون ماسك بتخلى تسلا عن البتكوين كوسيلة للدفع، وكذلك تصعيد الهجوم من الفيدرالي الأمريكي على العملات المشفرة.

ونزلت البتكوين أكبر العملات الآن بأكثر من 4% إلى مستويات 32.6 ألف دولار بينما تفاقمت خسائرها الأسبوعية إلى حوالي 20% ، بينما تتراجع خلال 60 يوما بحوالي 40%.

وتراجعت الإيثريوم ETH/USD دون مستويات الألفي دولار لتهبط إلى مستويات 1963 دولار بتراجع بلغت نسبته نحو 6%، بينما تخسر الآن حوالي 23% خلال 7 أيام.

بينما انخفضت بينانس كوين BNB/USD بأكثر من 5% إلى مستويات 302 دولار بينما ارتفعت خسائرها الأسبوعية إلى 19%.

وارتفعت خسائر الدوجكوين DOGE/USD إلى أكثر من 15% لتصل إلى مستويات 0.2243 دولار، بينما نزلت بحوالي 33% خلال 7 أيام.

من جهته قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لـ Nexo، مقرض العملات المشفرة: “ستؤدي التحركات الصينية الأخيرة بالطبع إلى بعض التقلبات قصيرة الأجل.

وأضاف المؤسس المشارك لـ Nexo ولكن ليس من المتوقع أن أن يكون لها تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل على Bitcoin”.

حث بنك الشعب الصيني (PBOC) المؤسسات في اجتماعه الأخير منذ ساعات على إجراء فحوصات شاملة على حسابات العملاء لتحديد المتورطين في معاملات العملة المشفرة ، وقطع قنوات الدفع الخاصة بهم على الفور.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان “التداول والمضاربات بالعملات الافتراضية يزعج النظام الاقتصادي والمالي للبلاد ، ويولد مخاطر الأنشطة الإجرامية مثل عمليات نقل الأصول غير القانونية وغسيل الأموال ، ويعرض ثروة الناس للخطر.

وطلب البنك من البنوك وشركات الدفع الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات المستخدمة لتحديد المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أفضل ، ومعرفة عملائها بشكل من خلال تفعيل مبدأ “اعرف عميلك”

خطورة سيشوان

وفي خطوة موازية، أغلقت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين جميع قواعد تعدين البيتكوين تقريبًا في المنطقة في حملة على التصعيد الوطني ضد تعدين العملات الرقميه.

قد يعني الحظر أن أكثر من 90٪ من قدرة تعدين البيتكوين في الصين قد تعرضت للخطر ، حيث كانت سيتشوان واحدة من أكبر قواعد تعدين العملات المشفرة في البلاد.

كما أُمروا بوقف إمدادات الكهرباء لجميع مشاريع تعدين العملات المشفرة.

كما حظر إشعار السلطات المحلية من الموافقة على مشاريع التعدين الجديدة.

يقول الرئيس التنفيذي Shentu Qingchun لشركة BankLedger القائمة على blockchain ومقرها Shenzhen:

“كنا نأمل أن تكون سيتشوان استثناءً خلال حملة القمع نظرًا لوجود تخمة في الكهرباء المتجددة، لاعتمادها على موسم الأمطار”.

لكن المنظمين الصينيين يتخذون الآن نهجًا موحدًا، من شأنه إصلاح وكبح جماح صناعة تعدين البيتكوين المزدهرة في الصين.

يقول شينتو:”سيتم تعليق أكثر من 90 % من قدرة تعدين البيتكوين ، أو ثلث قوة معالجة شبكة التشفير العالمية ، على المدى القصير.

ونتيجة لذلك ، يجب على المعدنين الصينيين تشكيل تحالفات للهجرة إلى الخارج ، إلى أماكن مثل أمريكا الشمالية و روسيا.