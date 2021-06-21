احذروا ترك الهاتف في الشاحن ليلاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 22 دقيقة

تعتبر عادة ترك الهاتف على الشاحن للحصول على نسبة شحن 100% عند الاستيقاظ صباحًا مضرة لبطارية الهاتف وتقصر عمرها على المدى الطويل.

فكيف يحدد العمر الافتراضي لبطارية الهاتف، ولماذا لا يجب تركها في الشحن طوال الليل؟

تفقد البطاريات القابلة لإعادة الشحن قدرتها ببطء مع مرور الوقت، ستلاحظ انخفاضًا في السعة بعد السنة الأولى من الاستخدام المنتظم. قضاء يوم كامل بشحنة واحدة سيصبح أمرًا مستحيلًا بعد مرور عامين على استخدام البطارية.

ويحدد المصنعون متوسط العمر المتوقع للهواتف الذكية من خلال (دورات شحن البطارية) Battery Charge Cycles. وتعرف دورة الشحن بأنها شحن البطارية من 0 إلى 100% ثم تفريغها مرة أخرى إلى 0%.

لماذا تتحلل بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن؟

تستخدم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مجموعة متنوعة من بطارية Li-Ion تسمى Lithium-Ion Polymer (Li-Poly).

وهذا الإصدار هو أكثر أمانًا وأصغر ويتم شحنه بشكل أسرع، وخلاف ذلك، تنطبق نفس قواعد العمر الافتراضي على Li-Poly كما هو الحال مع أي بطارية .Li-Ion

وتتدهور بطارية الهاتف بشكل أسرع عند شحنها بانتظام بعد تجاوز نسبة الشحن 80%.

ثم تركها تنخفض إلى أقل من 20%، بينما يعمل الجهاز بشكل أفضل عند شحن 50%.

ويمكنك الحصول على 1000 دورة كاملة أو أكثر قبل الوصول إلى انخفاض ملحوظ في السعة، وهذا ما يقرب من ثلاث سنوات من الاستخدام اليومي.

عندما تذهب إلى الفراش قم بفصل الهاتف من الشاحن، وقم بشحنه في أوقات لا تستخدمه فيه مثل العمل أو مشاهدة التلفاز.

كيفية إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي

إليك بعض النصائح البسيطة لإطالة عمر بطارية الهاتف الذكي والحصول على الاستفادة القصوى منها:

• استخدم الشحن المتقطع لتحافظ على بطارية الهاتف بين 20 و 80 بالمئة.

• قلل من مقدار الوقت الذي تبقى فيه بطاريتك بنسبة 100% من خلال عدم شحن هاتفك في الليل.

• احتفظ بهاتفك في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

• قلل من استنزاف بطارية الهاتف عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية.