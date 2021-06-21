تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن خطط سامسونج لحدث MWC 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري إعلان تشويقي اليوم لحدث Galaxy المقرر عقده خلال فعاليات معرض MWC 2021، ولقد كشف الإعلان عن خطط سامسونج لإطلاق ساعة ذكية خلال الحدث.

تستعد سامسونج لحضور معرض MWC 2021 هذا العام، والتي تنقسم فعاليات المعرض بين أحدات تبث على شبكة الإنترنت، وأيضاً فعاليات مباشرة.

ومن المقرر أن ينطلق حدث سامسونج الإفتراضي Galaxy في 28 من يونيو، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لعرض رؤيتها المستقبلية لبرمجيات الأجهزة القابلة للإرتداء، كما تشير التوقعات إلى أن العملاق الكوري تقدم ساعة Galaxy Watch 4 خلال الحدث.

كما تكشف العملاق الكوري عن أحدث إبتكارات الشركة في التحديثات الأمنية في أجهزة الشركة، ومن المقرر أن يتم بث الحدث عبر Samsung Newsroom أو قناة سامسونج الخاصة على منصة اليوتيوب.

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