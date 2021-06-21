تكنولوجيا: هاتف Galaxy M21 Prime ينطلق إلى الأسواق بعنوان Galaxy M21 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد الإصدار الخاص من هاتف Galaxy M21 Prime على موقع سامسونج الرسمي في الهند خلال الأسابيع الماضية، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بعنوان Galaxy M21 2021 قريباً.

تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy M21 Prime بالعلامة التجارية الجديدة في بعض الأسواق الأخرى، ولقد رصد الهاتف في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم SM M215G دون أن تكشف التسريبات عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ولقد قدمت سامسونج الإصدار الأصلي من هاتف Galaxy M21 منذ عام تقريباً، حيث تميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، ورقاقة معالج Exynos 9611.

كما تميزت إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما جاء المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل، كما دعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W.

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