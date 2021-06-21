هيونداي تفرض سيطرتها على بوسطن ديناميكس

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة هيونداي اليوم أنها أكملت استحواذها على بوسطن ديناميكس Boston Dynamics. وتم الإعلان عن الصفقة، التي تقدر قيمة شركة الروبوتات المبتكرة بمبلغ 1.1 مليار دولار، في أواخر عام 2020.

ولم تكشف الشركات عن أي تفاصيل مالية مستقبلية. وتمتلك شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة الآن حصة مسيطرة في بوسطن ديناميكس، التي كانت مملوكة سابقًا لشركة سوفت بانك SoftBank.

وكانت شركة الاستثمار اليابانية فعليًا مالكًا انتقاليًا، حيث اشترت بوسطن ديناميكس من شركة جوجل، التي امتلكت الشركة لما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

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وفي حين أن علاقتها مع سوفت بانك لم تدم لفترة أطول بكثير من الفترة التي قضتها في ظل جوجل. فقد شهدت بوسطن ديناميكس تسويق أول منتجين لها منذ إطلاقها قبل ما يقرب من 30 عامًا.

وجلبت الشركة روبوتها الرباعي الأرجل Spot إلى السوق. وأعلنت هذا العام عن إطلاق Stretch، وهو نسخة محدثة من روبوت المستودعات الخاص بها Handle.

وناقش إرنستين فو من شركة هيونداي حديثًا عملية الاستحواذ المخطط لها على حصة مسيطرة بنسبة 80 في المئة في الشركة.

وأشار فو إلى أن استوديوهات نيو هورايزون New Horizon التابعة لشركة هيونداي، التي استعرضت العديد من مفاهيم السيارات التي تسير على الأقدام، تبدو مهيأة للبناء على عقود من أبحاث بوسطن ديناميكس.

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وقال فو: مع استوديوهات نيو هورايزون، فإن ما نتطلع إليه هو إعادة تصور ما يمكنك القيام به عندما تجمع بين الروبوتات والحركة التقليدية ذات العجلات، مثل الروبوتات القادرة على المشي والمركبات التي تسير على الأقدام.

وأضاف: من الواضح أن التكنولوجيا التي وضعتها بوسطن ديناميكس تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين هذه الأنواع من المفاهيم من الظهور.

وأصرت بوسطن ديناميكس منذ فترة طويلة على الحفاظ على جناحها البحثي الخاص، الذي قدم تكنولوجيا تجارية أقل، مثل الإنسان الآلي المسمى أطلس Atlas.

هيونداي تمتلك بوسطن ديناميكس:

وقال روب بلاتر، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس: نحن وشركة هيونداي نتشارك وجهة نظر القوة التحويلية للتنقل. ونتطلع إلى العمل معًا لتسريع خططنا لتمكين العالم من الأتمتة المتطورة. ومواصلة حل أصعب تحديات الروبوتات في العالم لعملائنا.

وتمثل بوسطن ديناميكس شركة رائدة في تطوير الروبوتات الذكية والمتحركة التي تم دمجها في العمليات التجارية للعديد من الشركات الصناعية الرائدة في العالم.

وتوفر الروبوتات المتقدمة فرصًا للنمو السريع مع إمكانية التأثير بشكل إيجابي في المجتمع من خلال جعل العمل أكثر أمانًا وإنتاجية.

وتتخذ هيونداي خطوة رئيسية أخرى نحو تحولها الاستراتيجي إلى مزود حلول التنقل الذكي من خلال الاستحواذ على بوسطن ديناميكس وتأمين وجود رائد في مجال الروبوتات.

ولدفع هذا التحول، استثمرت هيونداي بشكل كبير في تطوير التقنيات المستقبلية. بما في ذلك القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والتنقل الجوي الحضري والمصانع الذكية والروبوتات.

وفي مجال الروبوتات، تهدف هيونداي إلى تطوير التقنيات المتقدمة التي تعزز حياة الناس وتعزز السلامة، وبالتالي تحقيق التقدم للبشرية.

وتسمح الصفقة للشركتان بالاستفادة من نقاط القوة الخاصة بكل منهما في التصنيع واللوجستيات والبناء والأتمتة.