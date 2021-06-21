متجر تطبيقات آبل يواجه التدقيق في ألمانيا

دبي - يزن راشد - قالت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا FCO اليوم الاثنين إنها فتحت تحقيقًا بشأن ما إذا كانت شركة آبل تستغل هيمنتها على السوق.

ويأتي ذلك بعد إجراءات مماثلة ضد منافسيها التكنولوجيين في الولايات المتحدة فيسبوك وأمازون وجوجل.

وكما هو الحال مع التحقيقات المماثلة التي تم فتحها هذا العام، تحدد الإجراءات ما إذا كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون تلبي عتبة قانون المنافسة المحدث في ألمانيا أم لا.

ويسمح التعديل العاشر للقانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير، بالتدخل بشكل استباقي ضد ممارسات الشركات الرقمية الكبيرة من أجل منعها من المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.

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وتستهدف التعديلات الشاملة لقانون مكافحة الاحتكار الألماني على نطاق واسع شركات التكنولوجيا الكبرى. وذلك بهدف إبقاء الأسواق مفتوحة وتعزيز الابتكار ووضع حد لأي سلوك مسيء.

ويتم ذلك من خلال أحكام هيئة FCO، مثل الحظر أو تقييد التفضيل الذاتي أو وقف الشركات العملاقة التي تربط المنتجات ببعضها بعضًا لمحاولة الدخول في الأسواق المجاورة أو منعها من حظر التشغيل البيني والوصول إلى البيانات لمحاولة منع المنافسين، على سبيل المثال لا الحصر.

ومن المحتمل اعتماد مزيج من الأحكام، حيث يتم تصنيف عمالقة التكنولوجيا على أنهم قابلون للعنونة بموجب القانون، وذلك اعتمادًا على تفاصيل كل حالة وأعمال النظام البيئي الخاصة.

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ويمثل تشغيل آبل لمتجر آب ستور محور التركيز الرئيسي للتحقيق لأنه يتيح لها التأثير في الأنشطة التجارية للأطراف الخارجية.

وتفحص الهيئة ما إذا كانت آبل قد أنشأت، من خلال نظام التشغيل iOS، نظامًا بيئيًا رقميًا حول آيفون يمتد عبر العديد من الأسواق.

وتنتج آبل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب والأجهزة القابلة للارتداء وتوفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بالأجهزة.

آبل تواجه التدقيق في ألمانيا:

تقدم شركة التكنولوجيا أيضًا آب ستور وآيكلاود وآبل ميوزك و AppleCare و Apple Arcade و +Apple TV. بالإضافة إلى خدمات أخرى كجزء من خدماتها التجارية.

وتقوم الهيئة بفحص تكاملها الشامل عبر العديد من مستويات السوق وحجم مواردها التكنولوجية والمالية وإمكانية وصولها إلى البيانات.

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وأشارت FCO إلى أنها تلقت عددًا من الشكاوى ضد شركة آبل المتعلقة بالممارسات التي يحتمل أن تكون مناهضة للمنافسة.

ومن بين هذه الشكاوى واحدة من صناعة الإعلان ضد آبل التي تقيد تتبع المستخدم بإدخال نظام التشغيل iOS 14.5.

وهناك شكاوى ضد التثبيت الأولي الحصري لتطبيقات الشركة كنوع محتمل من التفضيل الذاتي المحظور بموجب القانون.

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وينتقد مطورو التطبيقات أيضًا الاستخدام الإلزامي لنظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة آبل. إلى جانب معدل العمولة البالغ 30 في المئة.

وفي هذا السياق، تتم أيضًا معالجة قيود التسويق لمطوري التطبيقات في متجر تطبيقات آبل.

وقالت آبل من جهتها: تفخر آبل بكونها محركًا للابتكار وإيجاد فرص العمل. وهناك أكثر من 250 ألف وظيفة مدعومة من قبل اقتصاد تطبيقات iOS في ألمانيا.

وأضافت: منح النمو الاقتصادي والنشاط لمتجر آب ستور المطورين الألمان الفرصة لمشاركة إبداعهم مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وإنشاء مكان آمن وموثوق به للعملاء لتنزيل التطبيقات مع حماية الخصوصية التي يتوقعونها.