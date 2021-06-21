تكنولوجيا: تقرير يكشف عن آداء أسرع في كرت شاشة AMD بمعمارية RDNA 2 بنسبة 30%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي نشرت في كوريا الجنوبية اليوم عن آداء كرت الشاشة المميز بمعمارية RDNA 2 الجديدة من AMD والذي يدعم معالج سامسونج Exynos القادم من سامسونج ويدعم آداء أفضل بنسبة 30% مقارنة بكرت الشاشة الحالي Mali-G78.

قدمت سامسونج معالج Exynos 2100 بكرت شاشة Mali-G78، وهو المعالج الذي قدم في هاتف Galaxy S21 Ultra، ومن جديد بدأت العملاق الكوري في تطوير إصدارها القادم من معالجات Exynos الذي يأتي بمعمارية AMD الجديدة في كرت الشاشة RDNA 2.

وتتميز معمارية كرت الشاشة RDNA 2 بدقة تصنيع 2 نانومتر، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من كرت الشاشة Mali-G710 يأتي بآداء أفضل بنسبة 20%، لذا من المتوقع أن تقدم كرت الشاشة RDNA 2 في معالج Exynos القادم آداء افضل بنسبة 10%.

يذكر أن التقرير أكد على AMD تواجه بعض المشاكل في إختبارات كرت الشاشة المميزة بمعمارية RDNA 2، حيث يظهر إختناق في الإختبارات، كما يتراجع الآداء بنسبة 20% في الإختبارات الأولى، ومن ثم تراجع الآداء بنسبة 30%.

أيضاً أشارت سامسونج في وقت سابق إلى أن معمارية RDNA 2 الجديدة من AMD تدعم معالجات Exynos القادمة بتقنية تتبع الأشعة، مع معدل التظليل المتغير، ومن المتوقع أن ينطلق معالج سامسونج القادم بعنوان Exynos 2200.

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